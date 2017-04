Primarie Pd, “assist” di Mellone per Emiliano. Condanna dei dem: “Tentativo di inquinare il voto”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – “Ti chiedo di votare e sostenere con forza la candidatura di Michele Emiliano alla segreteria”.

L’assist al governatore pugliese, in corsa per le primarie del Partito democratico insieme a Matteo Renzi e Andrea Orlando, viene nientemeno che dal sindaco di estrema destra a Nardò Pippi Mellone. Una convergenza quantomeno singolare, data la distanza politica.

Mai come ora i confini tra le identità sono stati così porosi e labili. La tendenza è diffusa sia a livello nazionale, sia a livello locale. Il concetto stesso di partito sembra essere evaporato, sotto la bandiera del civismo e del “fare” si giustificano alleanze, vicinanze, affinità, convergenze che dir si voglia.

Il messaggio sarebbe stato inviato dal sindaco via whatsapp a diversi contatti e reciterebbe così: “Domenica 30 aprile presso il Chiostro di Sant’Antonio si terranno le primarie del Partito democratico. Ti chiedo di votare e sostenere con forza la candidatura di Michele Emiliano alla segreteria. Si tratta di un uomo che ha dimostrato di avere un occhio di riguardo per Nardò e con cui ho personalmente un ottimo rapporto. Dalla condotta alla discarica, dall’ospedale al parco, Nardò ha un gran bisogno di riferimenti certi e solidi in Regione. Michele può e deve essere il nostro! Dai, dai, dai!!! Pippi Mellone”.

I consiglieri dem Lorenzo Siciliano e Daniele Piccione (mozione Renzi), insieme al segretario cittadino Pd Rino Giuri, hanno tenuto in mattinata una conferenza stampa per stigmatizzare il fatto, assente l’altro consigliere Pd Marcello Risi (mozione Orlando) che, però, condanna allo stesso modo quanto sta avvenendo.

“Faremo in modo – ha dichiarato il capogruppo a Palazzo Personé Lorenzo Siciliano – di non far votare chi è evidentemente collegato all’amministrazione Mellone. E’ vero che quelle del 30 aprile saranno primarie aperte, ma chi partecipa si impegna a diventare elettore del Pd, firma un documento”.

Dunque, l’appello di Mellone sarebbe un tentativo di “inquinare il voto”, ciò che si configura come una “sciagura”. “Bisogna votare Emiliano per avere l’attenzione della Regione?”, si chiede Siciliano, che esprime sarcasmo sul fatto che il corso inaugurato dal sindaco Mellone rappresenti realmente il “cambiamento”.

Quanto alla possibilità che sia una bufala, come se ne sentono tante, Siciliano assicura: “Ho fatto diverse verifiche e ricevuto screenshot nella stessa fascia oraria. Quelle che finora erano solo supposizioni è divenuta realtà”.

Rincara la dose il consigliere regionale Pd Sergio Blasi: “Utilizzare l’istituzione per raccattare consensi personali, garantire, attraverso i propri assessori, appoggi a sindaci e candidati sindaco di centrodestra, chiedendo in cambio il voto alle primarie del Pd, è una pratica che sta viziando questo confronto in Puglia e nel Salento in particolare. Ed è il punto più basso che la politica ha raggiunto in questa Regione, che sembra ormai governata esclusivamente con logica del do ut des. Io non ci sto. Ho un’idea più alta della politica e delle istituzioni”.

“Il Sindaco di Nardò, provenienza Casa Pound dice: ‘Michele deve essere il nostro’. Frase oscura e priva di senso, ma sufficiente per chiedere a Michele Emiliano di rifiutare l’invito e il sostegno. Ma davvero si può proporre di rinnovare la sinistra insieme all’estrema destra? Il Pd deve ri-connettersi con i suoi naturali riferimenti sociali; Andrea Orlando è il segretario giusto”, il commento del parlamentare Pd Fritz Massa.

“Il messaggio inviato dal Sindaco di Nardò Pippi Mellone a sostegno del Candidato alla Segreteria nazionale Pd Michele Emiliano si commenta da solo ma autorizza tutti noi a valutarlo per quello che è. Un’indebita ingerenza in una dinamica delicata ma anche un esplicito riferimento a una partita di scambio: sostenere il Presidente della Regione nella corsa alla segreteria nazionale per averne benefici in cambio come Amministrazione cittadina. Di più: farselo amico, anzi ‘nostro’. Diciamo pure un autogol clamoroso”, ha dichiarato il parlamentare Pd Salvatore Capone.