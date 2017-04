L’oroscopo per oggi venerdì 21 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Confidenze. Avrai bisogno di parlare con una persona fidata che prima di tutto sappia ascoltarti. Tutto sommato non potrai lamentarti di nulla oggi, eppure, qualcosa ti rende triste. Un amico saprà aiutarti.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Un filo di narcisimo talvolta serve. Ti piaci, stai bene con te stesso, è un bel momento di serenità affettiva e lavorativa, e tutta questa serenità ti si legge negli occhi. Giorno di incontri fortunati per i single.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Tieni a bada la lingua. Oggi potresti rovinare per sempre un rapporto profondo e intenso per colpa di quel senso di superiorità che talvolta senti e ti porta a sentirti migliore di tanti. Mercurio contro, oggi è meglio parlare il meno possibile.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Per fortuna c’è l’amore, in ogni sua forma. Venere saprà riconciliarti con il mondo, ti salverà. La passione, l’attrazione, il contatto pelle a pelle, ti toglieranno via di dosso la pesantezza e le preoccupazioni di una settimana caotica. Ama e lasciati andare.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Felice e soddisfatto, professionalmente appagato. Il riconoscimento che non ti aspetti al lavoro, il capo che ti propone finalmente una crescita lavorativa, i colleghi che ti stimano e non perdono occasioni per garantire per la tua professionalità. Grande entusiasmo per te oggi.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Giornata di confronto. È un periodo di cambiamenti possibili che coinvolgeranno sia la tua sfera professionale che emozionale, e condividere le scelte con il partner è fondamentale per decidere in serenità. Ancora una volta la forza dell’amore e di certi legami ti sorprenderà.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Qualcosa non torna. Il sentore che qualcosa di negativo o di non positivo stia per accaderti, non ti dà la serenità necessaria per concentrarti al lavoro, né la serenità in casa. Sei in fase calante, un filo di pessimismo cosmico ti pervade e Saturno fa la sua parte.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Fosse anche solo per un raffreddore, oggi sarai costretto a fermarti e a prenderti cura di te. Non sei il tipo che fa il passo più lungo della gamba, sempre ponderato e attento, eppure metti sempre a rischio la tua slaute che invece devi salvaguardare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Giornata primaverile vissuta come fosse pieno inverno, nessuna voglia di uscire dalle mura di casa. La settimana sta per chiudersi, il weekend è vicino, e nonostante oggi sia una giornata ‘nò, sarai tutto un fermento per il fine settimana tutto da programmare.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Venerdì non fa sempre rima con ‘buondì’. Quello che speravi essere un venerdì di calma soprattutto lavorativa, si rivelerà una giornata piena e ricca di buone notizie e forse anche nuovi progetti. Inconsciamente sentivi il bisogno di nuovi stimoli, che in serata, saranno anche stimoli per il cuore. Nuovi incontri possibili.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Sarà il sentore della primavera ormai vicina, sarà il romanticismo che aleggia nell’aria, oggi Venere protegge le scelte coraggiose, sentite, i progetti. Un figlio, una casa, un matrimonio, una convivenza: the time is now!

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Forse oggi scalerai una montagna, immaginaria, ma pur sempre una montagna. Il tuo impegno porterà i risultati attesi ma al prezzo di enormi fatiche. Dovrai ricordare a te stesso che nulla è più forte della tua volontà e della tua determinazione. Pianifica un pò di riposo nel weekend.