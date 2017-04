Tap, respinto il ricorso della Regione: gli espianti di ulivi possono riprendere

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA/MELENDUGNO – Il ricorso della Regione Puglia contro l’espianto degli ulivi nell’area del cantiere Tap a San Basilio è stato respinto dal Tar Lazio.

L’ente, difeso dall’avvocato Mariano Alterio, aveva presentato istanza per l’annullamento, previa sospensione, delle note del Ministero dell’Ambiente con cui è stata dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione A44, riferita alla cosiddetta fase 0 dei lavori, riguardante proprio “le attività preparatorie di rimozione ulivi e realizzazione della strada di accesso all’area di cantiere del micro tunnel”.

I giudici amministrativi avevano sospeso l’autorizzazione all’espianto lo scorso 6 aprile in attesa della discussione dell’istanza cautelare in Camera di Consiglio, svoltasi ieri.

Nel testo della sentenza si rileva, tra l’altro, che “la fase in questione risulta pressoché conclusa, con residuo previsto spostamento di un numero limitatissimo di alberi già espiantati o ‘zollati’ (poco più di una decina, secondo la difesa di Tap), con conseguente cessazione delle rappresentate esigenze cautelari, essendo anzi ragionevole ritenere che la migliore tutela delle piante in questione richieda l’allontanamento delle stesse dall’area di cantiere”.

Il ricorso, secondo il Collegio giudicante, “si rivela infondato nel merito”, per una serie di ragioni. Innanzitutto, si sottolinea, “non è revocabile in dubbio, in primo luogo, che la verifica finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel DM n. 223/2014 (che ha definito positivamente la valutazione di impatto ambientale – VIA – relativa al c.d. progetto TAP) sia di competenza del Ministero resistente, trattandosi di opera dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato, con conseguente affidamento allo Stato stesso di detta verifica in rapporto alle prescrizioni, contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale”.

Inoltre, si aggiunge: “Sebbene la Regione Puglia sia indicata nel DM n. 223/2014 come Ente vigilante, non può escludersi che il Ministero dell’Ambiente rimanga titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto VIA”. E la Regione Puglia, in ogni caso, “ha invero rimesso la valutazione finale al MATTM, pur essendo la stessa coinvolta quale ente vigilante nella verifica dell’ottemperanza alla prescrizione A44)”.

I giudici evidenziano, inoltre, nel testo della sentenza, “che due articolazioni della stessa Regione Puglia (il Dipartimento Agricoltura – sezione osservatorio fitosanitario ed il Dipartimento Agricoltura – servizio provinciale agricoltura di Lecce), rispettivamente con provvedimenti n. 821 del 6 marzo e n. 12482 del 9 marzo 2017, hanno concesso alla società TAP l’autorizzazione all’espianto delle 211 piante di ulivo, oggetto della presente controversia”.

I lavori di espianto possono dunque ricominciare, stando a quanto scritto nella sentenza. Si presume, a questo punto, che il presidio si ripopolerà e torneranno le proteste volte a impedire che i lavori nel cantiere possano proseguire.