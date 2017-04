Riaperta la cripta del Duomo, mons. D’Ambrosio: “Racconto fatto di pietra”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La Chiesa di Lecce restituisce un gioiello di arte, fede e storia a tutta la comunità: è stata, infatti, riaperta, con una cerimonia sobria ma intensa, la cripta del Duomo di Lecce.

Alla presenza delle autorità, sono stati illustrati i lavori di risanamento effettuati. Si è dovuto procedere con urgenza, in quanto l’umidità di risalita aveva provocato il rigonfiamento della pavimentazione. Come ha spiegato l’archi­tetto Giuseppe Fiorillo, “sono state rimosse, selezionate, numerate per settore, ripulite e trattate una per una le quasi 12mila ceramiche maiolicate. Quelle mancanti sono state fedelmente riprodotte da un artigiano del posto. Sono state poi ricollocate su un nuovo massetto in malta idraulica che favorisce l’areazione. Mentre le maestranze lavoravano ci siamo accorti che occorreva fare qualcosa per risanare anche le pareti e le basi delle colonne. Sono stati eliminati gli intonaci cementizi compromessi e sostituiti con un rivestimento a base di calce”.

“Le cavità ritrovate nel transetto – ha rivelato l’archeologo Antonio Mangia – sono cosiddette ‘tombe-scolatoio’ scavate nella roccia. I cadaveri, contrariamente alla gran parte dei casi simili, qui venivano distesi e lasciati decomporre e non messi seduti. Abbiamo ritrovato anche un vano ipogeo dov’è possibile notare ad occhio nudo le diverse stratificazioni della città, comprese quelle messapiche, ed aperto una finestra sugli ambienti di epoca romana”.

“La cripta di questa Cattedrale – ha spie­gato l’arcivescovo mons. D’Ambrosio agli ospiti e alla stampa – è un racconto fatto di pietra e ciò che è stato scoperto durante questi lavori di restauro offre agli studiosi preziose fonti per la ricerca e l’indagine scientifica future”. Poi, rivolgendosi in particolar modo ai ragazzi di una classe del Liceo artistico cittadino intervenuti all’incontro, ha voluto sottolineare quanto sia importante l’8 per mille, una “provvidenza fondamentale”. E proprio da lì proviene una buona fetta dei quasi 600mila euro impiegati per il restauro della cripta. Un’altra parte deriva dagli oneri di urbanizzazione che il Comune riconosce alla Curia di Lecce e una restante quota, infine, è a carico della diocesi.

L’arcivescovo ha ringraziato l’archi­tetto Fiorillo, progettista e direttore dei lavori, responsabile, peraltro dell’Ufficio beni culturali della diocesi, l’impresa “Marullo costruzioni”, per la professionalità profusa, e la Sovrintendenza di Lecce che ha incaricato l’archeologo Mangia di condurre scavi e ricerche.

“L’arcivescovo – ha dichiarato il sindaco Paolo Perrone – merita tutta la gratitudine di questa città. Un altro tesoro oggi è stato restituito ai leccesi e alle migliaia di visitatori che giungono nel Salento alla scoperta delle nostre bellezze. Spero tanto che la riapertura della cripta sia il primo passo per il recupero totale del Duomo di Lecce”.

Hanno presenziato, inoltre, il prefetto Clau­dio Palomba, il questore Pierluigi D’Angelo, il vicecomandante dei carabinieri Fernando Sicuro e per la guardia di finanza il vicecomandante Giuseppe Carrozzo.