“ITS- Il tuo sogno”: anche a Lecce la presentazione delle scuole speciali di alta tecnologia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Due giorni di incontri alla scoperta di un nuovo modo di acquisire formazione e conoscenza nel mondo delle tecnologie avanzate.

Dopo la tappa di Bari, sarà Lecce ad ospitare il 21 e 22 aprile alle Officine Cantelmo il secondo dei due eventi di presentazione del sistema degli ITS regionali, le “scuole speciali di alta tecnologia” nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, con un’offerta formativa post diploma alternativa a quella accademica tradizionale.

Un sistema di formazione particolarmente tarato sulle esigenze peculiari delle aziende, dovuto anche alla compresenza di realtà industriali al proprio interno, e tuttavia, ad oggi, ancora poco conosciuto. Per queste ragioni gli ITS hanno deciso di fare squadra, con l’intento di far conoscere e rendere accessibili i propri piani didattici, favorire percorsi di studio che consentano l’incrocio delle specificità formative di ciascuno di essi e contribuire alla formazione di tecnici con profili professionali capaci di rispondere alle mutate esigenze delle imprese, anche in ottica di industria 4.0.

Di qui i due eventi, quello di Bari e quello di Lecce, organizzati da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Regionale dei sistemi di istruzione e formazione in Puglia – dall’ITS “Antonio Cuccovillo”, designato dal MIUR per l’organizzazione dei due eventi di sensibilizzazione regionali in collaborazione con l’ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo allargato di Lecce.

L’obiettivo di questo “roadshow” di presentazione – afferma Sebastiano Leo, assessore regionale all’istruzione, alla formazione e al lavoro – è quello di sensibilizzare e orientare gli studenti verso i nuovi canali di specializzazione terziaria e informarli sulle potenzialità dell’offerta formativa degli ITS. Le Fondazioni ITS, infatti, possono contare su una formazione non solo di qualità, ma soprattutto spendibile e ad alto tasso di placement nell’attuale mercato del lavoro, proprio perché sono in grado di intercettare e soddisfare i fabbisogni di competenze espresse dalle aziende del territorio”.

In Puglia, attualmente, le Fondazioni ITS sono sei: ITS Aerospazio Puglia, ITS “Antonio Cuccovillo”, ITS Agroalimentare Puglia, ITS per la Logistica, ITS Apulia Digital Maker, ITS per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato. Con il loro percorso formativo, articolato in didattica in laboratorio e tirocini, gli ITS contribuiscono alla formazione di tecnici superiori in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo del territorio, con profili professionali spendibili anche a livello nazionale.

Di questo e di altro si parlerà, dunque, nel corso della due giorni a Lecce, con dibattiti, convegni, incontri con le aziende coinvolte nelle Fondazioni e con i rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali; momenti, questi, tutti ugualmente finalizzati a rimarcare l’alto tasso di occupazione – oltre l’80% dei diplomati ITS – garantito dalla frequenza di percorsi di formazione terziaria altamente professionalizzante, che traggono sostanza da una strategia di rete che rende sinergiche e fruttuose le relazioni tra ITS, imprese e territorio.

Non mancheranno, poi, momenti di animazione spettacolare: come già accaduto per la tappa di Bari, i professionisti del “Teatro Educativo” presenteranno anche a Lecce “ITS MY LIFE”, il format teatrale realizzato per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in cui, con una modalità comunicativa interattiva, divertente e multimediale, illustreranno i principi orientativi post diploma, i motivi per cui iscriversi agli ITS e le peculiarità di questo percorso di specializzazione.

Infine, l’offerta per le giornate degli eventi sarà arricchita anche dalla presenza di studenti degli ITS e aziende partner presso gli stand di manifestazione, per fornire informazioni sull’offerta formativa e sulle opportunità per studenti e imprese del territorio.

Di seguito il link per scaricare il programma dell’evento: Eventi ITS_programma Lecce