Dai domiciliari al carcere, nuovi guai per l’incendiario 77enne: arrestato per evasione

MELISSANO (Lecce) –Dopo l’arresto scattato solo pochi giorni fa era stato ristretto in casa ai domiciliari. Ma di restarci il 77enne di Melissano, Luigi Librando, proprio non ne ha voluto sapere. Tant’è che, sorpreso a spasso per il paese dai carabinieri, alla fine per lui si sono spalancate le porte del carcere di Lecce.

Il secondo arresto per l’anziano è scattato nella giornata di ieri. I militari della stazione di Melissano, impegnati in una serie di controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure della restrizione della libertà, hanno “pizzicato” Librando fuori dalla sua abitazione, da dove non poteva, per l’appunto, allontanarsi proprio perché si trovava agli arresti domiciliari.

L’uomo, tra l’altro, non ha fornito neanche delle giustificazioni che motivassero il suo allontanamento visto, tra l’altro, che l’autorità giudiziaria non gli aveva concesso autorizzazioni. Colto in flagrante, l’evaso è stato accompagnato in caserma e poi, su disposizione del pm di turno Carmen Ruggiero, condotto nel carcere di “Borgo San Nicola”.

A costargli gli arresti domiciliari è stato solo pochi giorni fa l’incendio di due auto, andate distrutte, che il 77enne ha appiccato nella notte di Pasqua, come da lui stesso ammesso. Nella sua abitazione i carabinieri, giunti alla sua identità in seguito ad un’indagine lampo, hanno anche rinvenuto la tanica di benzina, con ancora del liquido all’interno, e l’accendi-gas utilizzati per far divampare il rogo. In quell’occasione Librando era riuscito ad evitare il carcere, godendo del privilegio dei domiciliari. Privilegio che, però, non è durato a lungo.