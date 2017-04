Seconda giornata nazionale della salute della donna, ecco le iniziative gratuite della Asl Lecce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una serie di attività per la prevenzione e la cura delle patologie femminili, con lo scopo di garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità. Sono quelle organizzate in diverse sedi ospedaliere salentine dalla Asl Lecce in occasione della seconda giornata nazionale per la salute della donna, voluta dal ministero della Salute, celebrata il 22 aprile, nel giorno della nascita della scienziata Rita Levi Montalcini.

In programma dal 18 aprile al 3 maggio incontri, percorsi, screening, attività informative e di prevenzione. Tutte le iniziative sono state presentate stamattina in Direzione Generale della Asl Lecce, alla presenza di Antonio Antonaci, Fulvia Scrimieri, Antonio Sanguedolce, Silvana Melli, Paola Povero, Antonio Pastore e Anna Grande.

Diversi i percorsi di prevenzione offerti: ad esempio un focus sulla frattura del femore, nel quadro più ampio dell’osteoporosi, descritta dal dottor Fabio Musca, direttore Geriatria Po Galatina, come una malattia ‘sociale’ che colpisce l’Italia in modo particolare, essendo nella top ten dei dieci paesi ‘più vecchi’ del mondo, e soprattutto le donne, che costituiscono l’80 per cento della popolazione colpita. Quindi lo screening mammografico e la senologia, su cui Asl Lecce ha lavorato in profondità. Il nuovo modello di Senologia, infatti, è il risultato virtuoso della collaborazione – come spiegato da Rita Tarantino, referente del Tavolo tematico Senologia del Comitato Consultivo Misto – tra esperti Asl e associazioni che riuniscono volontari e pazienti, capace di abbattere drasticamente le liste d’attesa (il primo accesso è possibile entro 10 giorni) con agende mirate e percorsi specifici per le donne in età da screening (50-69 anni) e per tutte le altre, comprese le donne detenute nella Casa circondariale di Lecce.

Realizzato anche un opuscolo di quaranta pagine per accompagnare nel percorso post-malattia le donne che hanno subito una mastectomia, illustrato con i disegni degli artisti Valentina D’Andrea e Daniele De Paola, che hanno collaborato gratuitamente.

Poi il percorso materno-infantile, illustrato stamane dalla sociologa Anna Grande, in servizio presso il Distretto di Lecce. Un progetto di sistema che interviene su tre grandi linee: il “Percorso nascita” di assistenza alla gravidanza, per il quale si stanno elaborando i risultati di un’indagine svolta sulle partorienti dei punti nascita di tutto il Salento; lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina; il “Programma Adolescenti”. Un’architettura nuova basata sugli studi del professor Michele Grandolfo, “padre” del Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI), che Asl Lecce ha fatto propria e sta trasformando in indirizzi operativi.

Il programma si chiuderà con una giornata incentrata sulla medicina di genere, cui la Asl ha dedicato un tavolo ad hoc composto da esperti interni ed esterni. “Per far comprendere – ha detto il direttore generale Silvana Melli – che la donna non è una copia dell’uomo e che le patologie, così come le terapie, hanno caratteristiche ed effetti diversi a seconda che riguardino un uomo oppure una donna. Con una conseguenza importante, che è il messaggio di fondo proprio della medicina di genere: gli uomini e le donne, pur essendo soggetti alle medesime patologie, presentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro. Ed è compito di chi si occupa di sanità capire i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono sullo stato di salute e, di conseguenza, adeguare e personalizzare i percorsi terapeutici, offrendo allo stesso tempo servizi territoriali e ospedalieri integrati e in grado di lavorare in sinergia oltre che in continuità”.

Di seguito tutte le iniziative in programma:

Nella settimana dal 18 aprile al 21 aprile gli ambulatori della Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione diretta dal dottor Antonio Antonaci dedicati alla riabilitazione nella post-mastectomia delle sedi di San Cesario (Polo Riabilitativo 1° piano), di Maglie (ex P.O. 4° piano) e di Gagliano del Capo (ex P.O. 1° piano) saranno aperti, dalle ore 9 alle ore 13, a tutte le donne interessate al problema. Le fisioterapiste saranno a disposizione per fornire consulenza ed informazioni. Nella giornata di sabato 22 aprile è poi prevista l’apertura straordinaria degli stessi ambulatori riabilitativi dalle ore 9 alle 12.30.

Martedì 25 aprile, a partire dalle ore 18.30, si svolgerà presso il castello Carlo V Lecce l’incontro “Prevenzione e salute donna: stato dell’arte”, a cura della dottoressa Maria Lucia Santoro, con la collaborazione di Colsan srl, Associazione Italiana Donne medico e Istes. L’associazione APMAR, del Comitato Consultivo Misto, dedicherà la mattinata del 2 maggio allo screening per le patologie reumatiche nel Poliambulatorio di Casarano (a cura del dottor Carlino), con l’effettuazione anche di capillaroscopie ed ecografie. Sempre il 2 maggio il Consultorio di Galatina, referente dottoressa Luigia Campa, sarà a disposizione per una giornata di accesso diretto per informazioni sul servizio e visita.

Dalle ore 9 alle 12, nella sala riunioni direzione sanitaria ospedale “Vito Fazzi”, si svolgerà l’incontro dal tema “Il benessere della donna: un universo complesso”, curato dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “V. Fazzi”, in collaborazione con il servizio di Psicologia ospedaliera.

La Reumatologia del polo riabilitativo del “Fazzi” a San Cesario, diretta dal dottor Maurizio Muratore, attiverà un’azione di sensibilizzazione del rischio fratturativo secondario all’osteoporosi sottoponendo, chi lo desiderasse, ad uno screening mediante un algoritmo “DE FRA” che consentirà di individuare i soggetti a rischio fratturativo. Sarà possibile sottoporsi a screening il 3 maggio, dalle 9 alle 12.30.