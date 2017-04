Turismo, da masserie e dimora storica a strutture ricettive: via libera al progetto da 13 milioni di euro

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Sfruttare la bellezza ed il fascino di masserie e dimore storiche salentine trasformandole in strutture ricettive per accogliere turisti provenienti da ogni parte del mondo, sempre alla ricerca di nuove ed autentiche esperienze di viaggio.

Dalla Regione Puglia arriva il via libera ai lavori di ristrutturazione e recupero di quattro strutture sparse tra Lecce e provincia, che presto torneranno agli antichi splendori trasformandosi in luoghi pronti ad accogliere visitatori offrendo loro tutti i comfort e le comodità per un soggiorno ideale in Salento.

Da tempo le masserie e le dimore storiche sono un vero e proprio must della Puglia turistica, che continua a ricevere risposte positive rispetto alla sua capacità attrattiva nei confronti dei viaggiatori di tutto il mondo. Sono un freschissimo ricordo i picchi di turisti registrati in occasione delle festività pasquali, durante le quali la Puglia ed il Salento ancora una volta sono stati presi d’assalto.

Il turismo, dunque, resta uno dei settori fondamentali dell’economia regionale che, per crescere, necessita di appositi investimenti. Lo sa bene la giunta regionale che, per potenziare ed ampliare l’offerta, ha approvato in questi giorni un provvedimento che dà ufficialmente il via libera alla ristrutturazione di quattro antiche strutture salentine. Nello specifico la Regione ha espresso l’atto di indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Corsorzio Salento.

Si tratta di quattro interventi che provvedono al recupero di strutture esistenti, tre masserie ed una dimora storica, ed alla loro trasformazione in strutture ricettive. Si parte da Lecce dove “Villa Himera”, dimora storica, verrà trasformata dai lavori dell’impresa Fanuli srl. L’impresa Pascià srl, invece, investe nella “Masseria Cerra” di Otranto, mentre i lavori di restauro della Masseria Rauccio saranno realizzati dall’impresa “MA.De in Italy”. Infine l’ impresa Masseria Bianca Srl si occuperà della Masseria Bianca di Alezio.

La realizzazione del progetto che costerà oltre 13 milioni di euro, comporterà per la finanza pubblica un co-investimento di quasi 6 milioni di euro ( P.I.A. Turismo) e prevede, a regime, un incremento occupazionale complessivo di 24 unità lavorative. Entusiasta del progetto l’assessore regionale Loredana Capone.

“Ancora un’altra operazione che segue ai tanti investimenti già fatti dalla Regione in questa direzione – commenta – , che ci permette di ottenere più risultati importanti e di centrare più obiettivi: restaurando e valorizzando masserie e dimore storiche che sono tipiche del tessuto culturale e dell’ambiente della Puglia, proponiamo il rispetto dell’identità dei luoghi, preserviamo le tradizioni e l’unicità del territorio; dall’altro lato potenziamo e miglioriamo l’offerta turistico ricettiva per far godere una vacanza unica a turisti esigenti. Con il Piano strategico Puglia364 abbiamo fatto una scelta importante insieme con gli operatori turistici pugliesi: quella di preservare l’autenticità della Puglia e di farne anzi un must per un turismo diverso e non di massa. La Puglia punta a diventare una nuova destinazione autentica e fuori dai circuiti di massa e godibile tutto l’anno e proprio le masserie e le dimore storiche rappresentano uno dei punti di forza di questa strategia ”.