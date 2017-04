Abaterusso: “La rivisitazione del riordino ospedaliero deve riguardare tutti. E solo dopo il 30 aprile”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Il “riordino” del piano di riordino ospedaliero, a dieci giorni dalle primarie PD non va bene. È difficile sfuggire, infatti, ai rischi di una strumentalizzazione. Ecco perché conviene fermarsi e riaprire il capitolo del riordino ospedaliero agli inizi di maggio. Altrimenti a Lecce – così come è già successo a Brindisi, con le modifiche sul nosocomio di Ostuni – si fanno solo danni”. Così il consigliere regionale Articolo 1 – MDP, Ernesto Abaterusso, sul riordino ospedaliero.

“È vero – aggiunge – che il governo regionale ha dovuto procedere ad accorpamenti e tagli in tempi rapidi, saltando il confronto con le comunità interessate; ma è altrettanto vero che il riordino è diventato un passaggio obbligatorio sia per le imposizioni del governo nazionale – e qualche parlamentare che si traveste da agit-prop dovrebbe rileggersi il decreto 70/2015 che taglieggia le regioni – che per la situazione pesante ereditata dai Governi precedenti”.

“Ma – continua – non si pone riparo agli errori di molti anni in dieci giorni. Per questo, almeno per la provincia di Lecce, è utile fermarsi e sfuggire a logiche municipalistiche. Se ci sono spazi per modificare il riordino ospedaliero – e noi di Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista diciamo che ci devono essere – si riparta dalla qualità dei servizi che si erogano a Casarano, Copertino e Galatina, dalla necessità di non caricare tutto sul “Fazzi” di Lecce e non dai comunicati stampa di chi, più che alla salute, guarda alle urne”.

“Il Presidente Emiliano – conclude Abaterusso – approfitti di questi dieci giorni di campagna per le primarie anche per ascoltare, poi fermiamoci a fare il punto sui punti critici del riordino e quindi ripartiamo con slancio. Ma questo distillare impegni un po’ a casaccio non funziona e soprattutto non serve a qualificare il nostro sistema sanitario”.