Mobilità, l’annuncio di Salvemini: “Da sindaco smonterò il filobus”

LECCE – “Sarà mio impegno, da sindaco, rimuovere questo danno permanente”.

Il candidato sindaco di Carlo Salvemini, nell’illustrare il suo programma sulla mobilità, annuncia una vera e propria rivoluzione. A partire dalla dismissione del contestato filobus.

L’opera, ricorda, è “costata 23 milioni di euro e utilizzata quotidianamente, come certifica Sgm, solo da 650 passeggeri al giorno, a fronte dei circa 15mila previsti”. La giunta Perrone, costituendosi parte civile nel processo per presunte tangenti, ha scritto in delibera che il filobus è: ‘Un’opera pubblica frutto di un’attività illecita che rappresenta per l’Amministrazione Comunale un danno con effetti permanenti giacché rivelatasi del tutto inadeguata rispetto alle esigenze della città e pressoché inutilizzata dalla popolazione’.

“Non me ne laverò le mani come si è fatto finora, perché non accetto che i cittadini si debbano rassegnare a vedere Lecce imbruttita da un’opera inutile perché inutilizzabile, costosa e tecnologicamente ormai superata”, afferma l’aspirante sindaco. Che palesa, quindi, la volontà di “smontarla”.

Oltre a questo, Salvemini pensa a “una SGM interamente pubblica” e a un’Agenzia della Mobilità per allargarla all’hinterland. “Oggi la sosta garantisce alla società ricavi per quasi 5 milioni annui. Biglietti e abbonamenti dei bus e del filobus 900mila euro. Il Comune non stanzia neanche un euro in bilancio per il trasporto pubblico, che funziona solo grazie al contributo regionale”, afferma. “È evidente – rimarca – che è ora di dare una nuova governance alla società che metta al primo posto l’interesse pubblico”. Quello, cioè, di offrire un servizio pubblico “efficiente”.

E poi, ancora, l’attuazione piena del Piano Urbano della mobilità sostenibile: la relativa delibera, proposta da Lecce città pubblica, è stata approvata con voto unanime in Consiglio Comunale ma, finora, è rimasta lettera morta.

“Lecce – argomenta Salvemini – deve garantire a tutti opzioni di spostamento integrate e diversificate che consentano di accedere ai tribunali, agli ospedali e alle cliniche, alle sedi universitarie, ai mercati, al centro, senza escludere nessuno. Ci occuperemo di tenere insieme alla mobilità i progetti dello spazio pubblico e le previsioni urbanistiche. L’adozione del Pug, slittata alla prossima consiliatura, ci permetterà di lavorare più agevolmente per questo obiettivo”.

Altri progetti: “Renderemo la circonvallazione e la tangenziale le due grandi cinture verdi della città, che abbracceranno Lecce, innervandola di connessioni intelligenti”. E poi, ultimo punto del programma ma ugualmente importante, quello relativo ai parcheggi: “Come misure immediate dobbiamo lavorare per mettere al servizio della città i 1.100 posti auto complessivi del parcheggio dell’ex Enel e di Piazza Tito Schipa. Da Sindaco chiederò la convocazione di un cda della SGM per l’acquisto dei tre piani interrati dalla società Caiffa. E’ incomprensibile che la partecipata del comune faccia ricorso – come accaduto – al comune stesso per farsi assegnare il Project Financing di Piazza Tito Schipa (senza successo) e rinunci a rilevare la proprietà di quello su viale De Pietro. L’interesse pubblico e la mission aziendale impongono alla SGM di presentare una proposta d’acquisto”. Sul pagamento della sosta, Salvemini pensa a una “revisione” dei metodi, che contemplino l’uso del cellulare e del bancomat su tutti i parcometri.