La Corte Costituzionale boccia la legge regionale sull’Ecotassa: esultano i Comuni

LECCE – La Corte Costituzionale boccia la Regione sull’Ecotassa.

I giudici hanno accolto il ricorso proposto da oltre 70 Comuni della Provincia di Lecce, difesi da Luigi Quinto.

La vicenda ha origine nel 2014 quando i Comuni salentini, con in testa il Comune di Lecce, su iniziativa dell’assessore provinciale dell’epoca Silvano Macculi, si sono opposti alla decisione della Regione Puglia di fissare l’ecotassa nella misura di € 25,82 per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, corrispondente all’aliquota massima consentita dall’ordinamento, per tutti i Comuni che non avessero raggiunto elevate percentuali di raccolta differenziata, dando così avvio alla battaglia legale.

La Regione ha disconosciuto la premialità prevista dalla legge statale per la gran parte dei comuni salentini, fissando il pagamento dell’ecotassa nella misura massima, invocando la L.R. n. 38/2011 che fa riferimento alla raccolta differenziata come unico parametro per beneficiare dell’abbattimento del tributo.

La Regione ha ritenuto che la riduzione del tributo operi esclusivamente in relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune sia in valore assoluto sia come incremento rispetto all’anno precedente. Con ciò di fatto “disapplicando la legge statale che invece valorizza il trattamento cui i rifiuti sono sottoposti prima del loro definitivo smaltimento”, commenta Quinto.

Nel ricorso al Giudice amministrativo Quinto, nell’interesse dei Comuni salentini, ha dimostrato che il moderno sistema impiantistico della provincia di Lecce, entrato in funzione nel 2009, determina, all’esito del processo di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, lo smaltimento in discarica solo di una percentuale contenuta nella misura del 30%, la più bassa della Puglia.

“In buona sostanza – ha sostenuto Quinto – non si può dare rilievo esclusivamente al momento iniziale del sistema di raccolta, ma è ugualmente significativa la successiva fase di trattamento, poiché quello che rileva è il quantitativo finale che viene conferito in discarica”.

La tesi era stata condivisa dai Giudici del TAR di Lecce che con una ordinanza del 2015 avevano rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione sulla compatibilità della Legge Regionale pugliese n. 38/2011 con la disciplina statale. La Corte Costituzionale ha quindi accolto integralmente le argomentazioni del legale dei Comuni riconoscendo in via preliminare che la premialità si applica anche ai rifiuti raccolti in maniera indifferenziata. I giudici hanno quindi ravvisato il contrasto tra la disciplina statale, che riconosce la premialità ai rifiuti che subiscono i trattamenti praticati in provincia di Lecce prima di essere conferiti in discarica, e la normativa regionale, che esclude per quei rifiuti ogni forma di riduzione.

“Il Giudice delle Leggi ha dichiarato la incostituzionalità della legge regionale sotto un duplice profilo, sia perché afferente alla materia dell’ambiente nella quale solo lo Stato ha il potere di legiferare, sia perché interferisce con la competenza statale esclusiva in materia tributaria”, sottolinea Quinto.

Della sentenza della Corte Costituzionale beneficeranno tutti i comuni della Regione Puglia. Con un duplice distinguo di natura territoriale e temporale. La sentenza varrà per le annualità future, a partire dal 2018, per tutti i comuni della provincia di Lecce, indipendentemente dal fatto che abbiano proposto un tempestivo ricorso giurisdizionale. Varrà altresì anche per le altre province pugliesi nelle quali i rifiuti vengono sottoposti a trattamenti altrettanto efficienti prima del loro conferimento in discarica.

Per quanto riguarda le annualità pregresse i benefici riguarderanno i soli comuni che hanno proposto i ricorsi davanti al giudice amministrativo. Questo perché l’efficacia retroattiva delle decisioni della Corte Costituzionale incontra un limite nei così detti rapporti esauriti, quelli cioè che sono divenuti definitivi.

Il risparmio complessivo per l’anno in corso per i comuni ricorrenti sarà di circa 3milioni di euro, con l’ulteriore possibilità per i Comuni interessati di chiedere alla Regione Puglia il rimborso delle maggiori somme finora pagate negli ultimi quattro anni, che si calcola intorno ai 10 milioni di euro.

