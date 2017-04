Auto e pc a ruba, ritrovati e restituiti. Ricettazione, truffa e non solo: pioggia di denunce

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Ricettazione, truffa, danneggiamento e spaccio di droga, per un totale di 12 denunce. Questo il bilancio finale della Pasqua di intenso lavoro per i carabinieri della compagnia di Casarano che, proprio in occasione delle festività, hanno messo in atto controlli a tappeto su tutto il territorio di competenza.

Tra Matino e Ugento in particolare i militari sono riusciti a recuperare ben sei pc rubati e restituirli ai legittimi proprietari. Nel primo caso a riconoscere il proprio computer portatile è stata proprio la vittima del furto, che l’ha intercettato tra quelli presenti in un negozio situato nella zona industriale, specializzato nella vendita di merce usata. A consegnare il pc rubato al proprietario dell’esercizio, ignaro di tutto, per rivenderlo era stato R.R., 56enne di Matino, che, una volta individuato è stato denunciato dai carabinieri.

Ad Ugento, invece, i militari durante una perquisizione in casa del 19enne D.P.A. ed un altro ragazzo minorenne hanno rinvenuto i 5 pc portatili che erano stati rubati pochi giorni prima da una scuola del posto. Entrambi, al termine dei controlli, sono stati denunciati per ricettazione.

Stesso reato è stato contestato al 53enne F.E. di Racale, poiché durante un controllo stradale è risultato che alla guida di una Fiat Uno rubata alcuni giorni prima ad Alessano. Così come i computer anche l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

A Taviano, invece, gli uomini dell’Arma hanno denunciato il 28enne M.A. per danneggiamento. Il giovane è finito nei guai perché immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre era intento a rigare con un temperino la carrozzeria di un’auto in sosta, provocando un danno di circa 2mila euro.

Sempre nello stesso comune sono finiti nei guai per truffa in concorso e sostituzione di persona il 36enne S. T. ed il 20enne D.A.G., entrambi rappresentanti di una società di piccoli elettrodomestici. I carabinieri hanno scoperto che entrambi avevano utilizzato un contratto di vendita di una scopa elettrica falso per ottenere un finanziamento a nome di un’ignara cliente, una casalinga 46enne.

A Melissano i carabinieri hanno denunciato altre due persone. Si tratta del 44enne L.A., accusato di essersi presentato in caserma per ottemperare all’obbligo di firma in orari diversi da quelli prefissati, e del 51enne L.F., scovato all’interno di un esercizio pubblico nonostante il divieto imposto dalle prescrizioni della misura di sicurezza a cui era sottoposto.

Tra Casarano e Racale sono scattate tre denunce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel primo comune sono finiti nei guai il 27enne S.M. sorpreso mentre cedeva una dose di hashish ad un giovane assuntore. I carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione nella quale hanno rinvenuto 1,5 grammi della stessa sostanza e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Sempre a Casarano è stato denunciato il 28enne P.L che aveva nascosto in casa 4 involucri contenenti 1,8 grammi di eroina. Infine a Racale è finito nei guai il 19enne C.I. trovato in possesso, in seguito ad una perquisizione domiciliare, di 50 grammi di marijuana. Durante il fine settimana appena trascorso i controlli dei carabinieri della compagnia di Casarano sono andati avanti anche sulle strade.

I militari hanno sottoposto a verifica 377 autovetture e 440 utenti della strada. Di questi in 18 sono stati segnalati alla Prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per complessivi 140 grammi di hashish e 130 grammi di marijuana. Inoltre sono state eseguite 5 proposte di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.