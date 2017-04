Punto Lega Pro: Foggia, è quasi B. Il Lecce conquista la matematica certezza del secondo posto 

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il Foggia di Stroppa vince anche sulla Reggina di Zeman junior e in pratica blinda definitivamente la prima posizione in classifica. La serie B dista ora solo un punto (giusto per la matematica), da conquistare nei prossimi tre turni di campionato. Domenica prossima, in sostanza, lo “Zaccheria” di Foggia si prepara a salutare il tanto atteso ritorno in serie B e per l’occasione sarà vestito tutto di rossonero.

Il Lecce, invece, pareggiando nell’ultimo turno sul campo del Matera, ha la certezza di affrontare l’appendice dei play-off come seconda classificata. Non è bastato dunque ai salentini disputare, nel complesso, un buon campionato che, a tre turni dalla fine della regular season, li vede inseguire il Foggia con ben 72 punti conquistati in 35 partite. Un rendimento superiore a molte vincitrici del campionatomdi Lega Pro, ma con la variante che quest’anno il girone comprende 20 squadre e che il Foggia degli ultimi tempi è parso una spanna al di sopra dei giallorossi sia per rendimento che per costanza di risultati. Di fatto, i Satanelli si sono allontanati dai Salentini nel pomeriggio nefasto dello “Zaccheria”, quando il Lecce fu capace di uscire sconfitto per ben 3 a 0 nel confronto diretto con i rossoneri. Grida vendetta anche la battuta di Francavilla Fontana, dove la formazione di Calabro (tra mille polemiche) superò l’undici di Padalino per 2 a 1. Da allora, Calabro e i suoi (non si capisce il perchè e come) hanno inanellato inopinatamente una serie di sconfitte riuscendo a pareggiare solo nell’ultimo turno contro una buona Juve Stabia.

I play-off per i Salentini cominceranno il 21 Maggio (dai quarti di finale), quindi il tecnico giallorosso Padalino ha di fatto più di un mese per preparare al meglio l’appendice del torneo. I giallorossi devono però tornare la squadra ammirata ad inizio campionato e fare propria qualche idea tattica in più, onde evitare che anche quest’anno il sogno promozione resti una chimera. Bisognerà lavorare dunque sull’aspetto tattico senza tralasciare quello fisico, visto che le partite si giocheranno con temperature quasi estive. Ultimo e non trascurabile dettaglio, il Lecce deve ritrovare il feeling con la vittoria nei big-match e nelle gare che contano, affrontando con la giusta tensione nervosa le gare da dentro o fuori. L’obiettivo non è poi così lontano.

Oronzo Cristian Guarino