L’oroscopo per oggi lunedì 17 aprile 2017

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Giornata di chiarezza. Hai voglia di confronti costruttivi. Ti sei svegliato pensando al lavoro e a quanto accaduto venerdì. Una bella riunione con il team di lavoro e i colleghi riuscirà a fare luce su alcuni punti e a chiarirli.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Questa settimana non poteva cominciare meglio. Sorprese e progetti in arrivo ti faranno desiderare una giornata di 48 ore. Avrai per tutto il giorno una carica e una energia tali che tutto ti sembrerà possibile. Serata romantica?

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Stop. Nulla di irreparabile, ma ti servirà una dose extra di calma, attenzione e concentrazione. Ti servirà anche coraggio oggi per risolvere una spinosa faccenda lavorativa. Certo speravi in un inizio settimana soft, ma non sarà così.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): L’erotismo è nell’aria, e il desiderio ti donerà una energia straordinaria. Giove e Venere sono erotici come non mai. Oggi è tutto un gioco di occhi, mani e ormoni implacabili. Conterai ore e minuti che ti separano dal partner, o forse cederai alla tentazione di un tradimento?

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Una battuta qui e un’occhiata la, e forse scoprirai una intesa particolare con qualcuno. Al lavoro o in serata a cena con gli amici, è giorno di fermento. Venere in agitazione, in tutti i sensi.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Amore, eros, desiderio e passione, qualsiasi sia la tua età, oggi gli ormoni sono svegli come non mai e tu dovrai soddisfare ogni desiderio e voglia d’amore. Giornata di conferme e crucci d’amore come fossi un adolescente.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Sai già che oggi sarà una giornata dura di cose da fare e dire, di decisioni impopolari, ma necessarie. Svegliarsi con un carico non indifferente di preoccupazioni, non è un buon modo per cominciare la giornata. Arriverà a fine serata un pò di calma.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Ottima forma fisica, oggi tutto procederà al meglio. Molto del tuo tempo lo dedicherai a fare i conti, a fare una analisi delle tue entrate e delle tue uscite, e alla consapevolezza che puoi stare sereno anche sul fronte economico.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Marte è li seduto sulla tua spalla pronto a colpire, irascibile come non mai. Per fortuna sarà una giornata tutto sommato positiva e tutto sommato non perderai la calma più del solito!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): L’amore salverà il mondo, con Venere in love che ti rende innamorato di tutto e tutti, e la giornata non potrà che essere positiva. La pesantezza del lunedì verrà alleggerita dalla consapevolezza chepresto partirai per un viaggio o stai organizzando un weekend fuori.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Se hai un partner fisso cercherai di evitare il contatto, se sei single sarai ben felice di continuare ad esserlo per un pò. Passione e amore non sono il primo dei tuoi pensieri oggi. Venere ti rende discontinuo e disinteressato all’argomento.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Se il buon giorno si vede dal lunedì, sarà una settimana per nulla noiosa. Sentimentalmente instabile o confuso, professionalmente giù di tono, è meglio se mantieni la calma, domani è un altro giorno. Non sei in gran forma, Urano ti farà sentire pesante in ogni senso.