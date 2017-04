L’oroscopo per oggi domenica 16 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Finalmente domenica, silenzio, riposo, lentezza, o almeno è quello che vorresti. Eppure dovrai fare mille cose, dovrai mantenere gli impegni presi, ma chi ti ama saprà ascoltare i tuoi silenzi e rispetterà il tuo esserci, a modo tuo.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Non riuscirai forse a rilassarti come vorresti, forse un pò di pensieri affollano la mente. Eppure è domenica e devi essere positivo oggi nonostante tutto. Fosse anche solo per non appesantire chi ti è intorno. Se hai figli o puoi stare a contatto con dei bambini, fatti travolgere dal loro naturale entusiasmo.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Una settimana è passata, ti sei lasciato un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse stai vivendo. Forse un treno insperato si è fermato nella tua stazione e sai bene che devi salirci e devi restarci su, con impegno, il più a lungo possibile. Giove ti darà tutta la determinazione necessaria.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Oggi è domenica, domani è lunedì. Oggi si riposa, domani si lavora. Oggi comandi tu, domani comanda il lavoro. Oggi devi dedicarti tempo: stacca con il mondo, fai solo quello di cui hai voglia, rimanda tutto il resto.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Sei carico, entusiasta, e tutto gira come vorresti. Giove ti garantisce un pò di sano shopping, che tanto ti piace e ti rimette in pace con il mondo. Forse non farai nulla di particolare, eppure sarà una domenica da mille e un sorriso.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Forse hai preso impegni per un pranzo di famiglia o con gli amici, forse sarà anche piacevole, forse sorriderai anche e molto, ma intimamente, non vedrai l’ora di tornare a casa. Oggi nulla per te è più desiderabile del tuo divano.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Venere c’è: grande passionalità e intesa, grande entusiasmo e dedizione al partner. Domenica sotto le lenzuola, ma uscite di casa, un bel pranzetto fuori, all’aria aperta è quello che ci vuole!

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Non sempre le persone sono quello che pensi, non tutti sono trasparenti e leali come te: lascia stare le delusioni, non farti togliere il sorriso. Stai all’aperto, sdraiati su un prato, senti il contatto con la terra, la sabbia, la natura. Respira.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Vorresti decidere solo tu cosa fare di questa domenica, ma gli impegni familiari prenderanno inesorabilmente il sopravvento. Per fortuna sarà una giornata di affetti, coccole e generale benessere. Venere passionale.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): E se accadesse qualcosa che non ti aspetti? E se l’amore arrivasse? E se la conferma per un lavoro ti raggiungesse proprio di domenica? Qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e tu esploderai di gioia.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Non darti tempi e scadenze, almeno oggi. Fai tutto secondo i tempi che il tuo corpo e la tua mente riterranno opportuni, soprattutto perchè la prossima settimana forse ti aspetta un impegnativo viaggio di lavoro. Lentezza, è domenica.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Solo oggi riuscirai a ritrovare l’energia per affrontare la settimana in arrivo, e ancor prima, per godere di una domenica ricca di spostamenti. Forse hai organizzato un weekend fuori, forse salirai in macchina e lascerai che ti porti da qualche parte.