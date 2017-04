L’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Settimana di amori possibili per i single, del resto, è la primavera! In amore e in famiglia, seppur non mancheranno momenti di tensione e incomprensioni, con il dialogo riuscirai a risolvere o almeno a chiarire ogni punto e soprattutto il tuo punto di vista. Al centro di tutto, 7 giorni su 7, le relazioni interpersonali. Al lavoro riscoprirai l’importanza del team e dell’affiatamento, dei colleghi che possono essere supporto importante per il successo. Con ironia e calma farai anche capire a chi fa il furbo che conosci bene le sue intenzioni. Sarai molto protettivo nei confronti di tutte le persone che ami, che ti stanno a cuore. Giove governa la sfera professionale ed economica con grandi ritorni. Venere c’è, brillante come sempre.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Giove e Venere protagonisti di una settimana di tantissimo lavoro e anche di grandi certezze. Il conto in banca tiene, e terrà nonostante questa settimana ti concederai non poche spese, non pochi sfizi. Del resto, lavori tutto il giorno, la gratificazione è fondamentale. Amore a gonfie vele, che sia un sentimento nuovo o collaudato negli anni, non mancherà la passione, l’intesa e neanche il desiderio. Certo qualche piccolo scontro ci sarà, del resto scegli sempre partner dal carattere molto forte. Al lavoro tutto come sempre, grande precisione, orientamento agli obiettivi e raggiungimento degli stessi. Un superiore o un cliente ti comunicherà a sorpresa tutto il suo entusiasmo per la tua professionalità e ne sarai felice.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Settimana intensa anche per te che non ti abbatti mai, non ti fermi mai, e dai sempre forza e coraggio agli altri, anche quando non ne hai molto per te. Ti serve una dose di ottimismo extra. Attraente come non mai, gli altri vedono in te una bellezza che tu ignori. Attento a non rovinare tutto con alcuni aspetti del tuo carattere un pò ostici. Giove ti aiuterà a risolvere spinose situazioni lavorative che passeranno in secondo piano. Saranno molte di più le gioie, le soddisfazioni, le conquiste, le opportunità di crescita. Possibili nuove opportunità professionali saranno conferma del tuo valore e della considerazione nei tuoi confronti. Domenica sera sarai stanco, a pezzi, ma felice.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Amore ed eros riusciranno in qualche modo a farti superare, senza fare grandi danni, una settimana che nasconde sorprese e imprevisti che non ti piaceranno affatto. Riuscirai a contenere rabbia e nervi. Giove e Venere, che proteggeranno la sfera erotica, sentimentale, l’attrazione fisica e i rapporti di coppia, ti daranno un grande aiuto perchè la serenità passa anche dalle lenzuola. Nuovi progetti richiederanno tutta la tua attenzione, c’è aria di cambiamento. Impara a fare le cose che danno piacere a te, che ti fanno stare bene. Weekend di relax e di tante cose che ti ridaranno serenità e sorrisi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): 7 giorni di grande consapevolezza e ridefinizione del tuo io, della tua vita. Tanto di quello che desideri e ti rende felice o ti dona serenità, dipende da te, dalle tue scelte. Le stelle ti appoggiano in ogni decisione. Tante le opportunità da cogliere. Che siano occasioni professionali irrinunciabili, o la persona cui è ora di dichiarare tutto il tuo amore, o altro, prenderai in mano la tua vita e con attenzione farai tutte le scelte e le azioni che riterrai importanti e giunte a maturazione. Marte ha le armi basse, Urano ti dona energia in quantità e Giove protegge la tua solida situazione economica: quale cielo migliore per pensare che tutto andrà per il meglio?!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Vergine che ritrova un grande alleato di felicità in Venere. Innamorato e passionale, instancabile amatore, sarà una settimana molto molto calda in camera da letto. La primavera è nell’aria, le belle giornate, il desiderio di stare all’aria aperta, di organizzare uscite con amici e famiglia, piene di sorrisi e allegria. Tutto sembra andare per il meglio e Giove collabora non poco a questa grande serenità. Godrai di una grandissima carica professionale e lavorativa, ottimi i rapporti con i colleghi, nonostante le problematiche dovute a scadenze, impegni, lavoro extra, straordinari da gestire. Grande serenità e voglia di famiglia, anche stare a casa tutti insieme o solo con una pizza e una birra ti basterà per essere felice. Situazione economica solida.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Tra alti e bassi non sarà proprio la tua settimana migliore, ma nessun giorno è mai da buttar via completamente. Giorni che tutto andrà al contrario dei tuoi desideri, giorni che preferirai far tardi al lavoro piuttosto che tornare a casa, giorni che il lavoro sembrerà interminabile. Il lavoro non darà sempre il meglio di sè, l’amore rincarerà la dose di afflizione e tutto sembrerà oscuro. Per fortuna ci saranno anche giorni, verso il fine settimana, in cui sentirai la perfetta armonia di ogni elemento e sfera vitale, grande intesa e complicità con il partner, e registrerai risultati professionali ottenuti contro ogni aspettativa. Nel weekend, non tutto sarà perfetto, ma almeno staccherai la spina e ti rilasserai.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Come tornare lentamente alla normalità o meglio, come ogni cosa ritrova la sua giusta collocazione. In casa, dopo un pò di distacco con il partner, ritroverai passione ed entusiasmo, e saranno sensualità e voglia di amare a parlare per te. Non sei uno di tante parole, a tratti appari superficiale, ma poi fai sempre qualcosa che ti fa assolutamente recuperare tutto anche agli occhi dei più scettici. Tra alti e bassi nella norma, al lavoro tutto filerà liscio, con lunico neo di un collega falso e ipocrita che saprai rimettere al suo posto. Se soffri di allergia la primavera per te è un continuo starnutire, ma a parte una forma fisica un pò deludente, saranno giornate di gran forma mentale e spirituale, ricche di riflessioni che ti porteranno a dare un pò meno per scontate le cose, le situazioni che vivi e le persone che ti amano. Situazione economica stabile grazie a Giove che trattiene la tua voglia di shopping.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Fa caldo, la primavera è nel vivo, qualcuno pensa già all’estate e alla prova costume. È ora di correre ai ripari. Priorità numero uno della settimana sarà la tua remise en forme per arrivare sorridente al primo bagno. Pensa a te, a quello che ti fa bene. Trova il tempo per un pò di attività fisica nonostante ti aspetti una settimana carica di impegni, progetti, possibilità, cose da fare e da programmare. Sarà una settimana ricca di soddisfazioni professionali e il desiderio di fare shopping sfrenato per gratificarsi sarà fortissimo. Giove ti aiuterà a ritrovare un pò di moderazione in vista di investimenti più importanti. Per il weekend organizza una gita fuori porta, fai qualcosa di diverso.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Giorni impegnativi sul fronte professionale, lavorerai senza sosta per via di un collega assente, di nuovi progetti, di un piano di investimenti che non può aspettare, di un tuo desiderio di apparire un super eroe. Eppure talvolta bisogna rallentare e fermarsi un attimo. Almeno nel fine settimana recupera la sfera umana, concentrati sugli affetti, lascia ansie e preoccupazioni al lavoro, evita di essere pesante e polemico anche perchè, se ti guardi intorno, hai più motivi per essere felice che per non esserlo. Attento allo shopping, questa settimana dovrai fare spese che non possono essere rimandate, ma spenderai più del previsto. Nonostante un inizio lento e nervoso, il fine settimana sarà di assoluta pace.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Grandi cose per te Acquario. Professionalmente sarà una settimana profondamente produttiva e carica di soddisfazioni. Forse riceverai un’offerta di lavoro o una dichiarazione di interesse che potrebbe portarti a centinaia di Km da casa. Scegliere non sarà facile, certo la cosa ti lusinga molto. In amore, dopo giorni di scontri pesanti, lentamente ritroverai l’intesa con il partner. Se proprio senti di dover scaricare delle tensioni e delle ansie, esci, e corri, passeggia, pedala, nuota. Lo sport è sempre un’ottima soluzione. Weekend di riflessione e qualche scelta che sarai pronto a condividere con le persone care e il partner. Forse senza saperlo quello che ti serviva era un cambiamento radicale. Giove supporta ogni tua scelta.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Tu che non disdegni la solitudine, che ami fare tutto secondo i tuoi tempi, che non segui le masse e le folle, che difendi la tua identità e individualità, ti ritroverai ad avere un profondo bisogno degli altri, di gente intorno, di confusione. Sentirai voglia e bisogno di compagnia, di ridere e scherzare, di dare e condividere. In questa settimana non mancherà qualche momento di grande rabbia, Marte c’è, perchè le tue scelte non saranno capite e condivise da qualcuno della tua famiglia. Tu non tornerai sui tuoi passi e dall’altra parte non sarà facile ingoiare il rospo e far finta che tutto vada bene. Possibili tensioni fino a venerdì. Tanto lavoro e impegno anche questa settimana. Weekend: organizza, programma, proponi qualcosa di diverso dal solito.