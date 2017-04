Pasquetta, ecco come trascorrerla in Salento

Share 0 Share 0 Share 0

SALENTO – Passeggiate ed escursioni all’aria aperta, buon cibo e concerti: ecco alcune proposte per trascorrere il giorno di Pasquetta in Salento.

Musica e divertimento alla Masseria Ospitale con “El Pasquettone”, evento organizzato dalla Lobello Records. Dalle 12 alle 24 si susseguiranno concerti dal vivo, accurate selezioni di musica in consolle. Quest’anno, i live saranno affidati a The String Stranglesr (country punk dalla Svizzera), Menic (one man band dagli Stati Uniti), The Kalweit Project (alternative blues da Italia e Stati Uniti), Tobia Lamare and 54songs band (soul surf rock), la compagine brindisina rappresentata da Dead with Mushrooms (psycho rock) e i cantautori Enrico Martello e Maggiore. La testa di serie in consolle sarà quella di Chris Geddes, membro fondatore e tastierista della band scozzese Belle and Sebastian. Con lui ci saranno Carlo Chicco da Bari, la Lobello Records family con Tobia Lamare, Sonda, Frank Lucignolo e MasterCrash, Sabrina Morea e Ciro Merode direttamente dal Villanova Club di Taranto. Soul, surf, rock’n’roll, indie alternative, funky, punk, new wave, electro 60’s, vintage grooves, retro style, acid jazz, swing e disco music saranno i generi proposti agli ascoltatori. Lo staff della Masseria avrà il compito di soddisfare i palati dei partecipanti offrendo servizio ristorante e fast food per tutta la giornata.

Al Samsara beach di Gallipoli, per il “Peninsula – music and art festival”, si ballerà dalle 8 di mattina fino alle 20 con i migliori dj della scena musicale salentina.

Una full immersion nella natura, ma anche musica e cucina tradizionale è la proposta del Lunedì dell’Angelo del Faro della Palascìa di Otranto. Da mezzogiorno a mezzanotte il vecchio faro e la casa del custode saranno la location della prima edizione dell’evento di Pasquetta, manifestazione promossa dalla Sezione di Otranto di Legambiente e dallo stesso Centro Educativo Ambientale (CEA) in collaborazione con alcuni promoter legati al mondo della notte leccese. Ricca la proposta gastronomica, con i piatti della tradizione e lo street food salentino, l’immancabile barbeque ed uno spazio attrezzato dedicato ai drink fornito di una cambusa da grandi occasioni. Le selezioni musicali, invece, varieranno dal reggae all’elettronica, passando per il funk, il soul e la grande house music, e saranno affidate a Dj War, Gopher, Okee Ru, Cristian Carpentieri e Buck. Info al 320 2199753 e al 345 2259964 (ingresso gratuito).

Anche il Museo di storia naturale del Salento di Calimera apre le sue porte. A partire dalle ore 10, si potrà visitare il Museo, il Parco Faunistico e i l Vivarium e assistere a due reintroduzioni di volatili selvatici. Libera sarà la fruizione per pic-nic o attività ricreative di prati, boschi e sala interna. In programma anche attività ludiche per bambini e ragazzi e l’osservazione del sole con gli astrofili salentini. (ingresso 10 euro).

Un’escursione sulle due ruote è organizzata dall’associazione Fiab Lecce per visitare il presepe artistico poliscenico di Salice Salentino, realizzato con l’ originale tecnica della “cartapesta ambientale”, che, su un’area di 130 metri quadri, presenta anche le scene della Passione del Cristo. Si raggiungerà Salice ripercorrendo l’itinerario del Parco del Negroamaro, tra estesi vigneti, ulivi secolari e masserie fortificate. Prevista una sosta presso il noto eremo di Vincent Brunetti “la libellula del sud” a Guagnano. Terminate le visite si consumerà, come da tradizione, il picnic della Pasquetta, prima di rientrare a Lecce. Il ritrovo è alle ore 8.45 da piazza Sant’Oronzo.