[video] – Scambio di droga nelle campagne, nel pacco cocaina purissima: arrestati

TAVIANO (Lecce) – Lo scambio della merce è avvenuto in pieno giorno, lungo una stradina tra le campagne di Taviano, attraverso i finestrini delle auto. Nel pacco cocaina purissima, destinata a rifocillare la piazza dello spaccio. Sembrava essere andato tutto liscio ma, non appena effettuato lo scambio, sono spuntati fuori i carabinieri che hanno bloccato e ammanettato i responsabili.

L’operazione “sotto copertura” portata a termine dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Gallipoli, guidati dal tenente Francesco Battaglia, ha condotto all’arresto di tre persone. Si tratta del 31enne Pasquale Di Battista e del 20enne Domenico Scala, entrambi di Taviano, e del 42enne Vincenzo De Matteis, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I tre nel primo pomeriggio di ieri avevano appuntamento nelle campagne di Taviano per effettuare la compravendita di droga. In totale 100 grammi di cocaina purissima, che sarebbe poi stata suddivisa in dosi per essere spacciata. A fornirla è stato il 42enne che, con il pacco pronto per la vendita, ha raggiunto con la sua auto il luogo dell’appuntamento con gli acquirenti, Di Battista e Scala, a loro volta a bordo del proprio veicolo.

I due veicoli si sono affiancati e, abbassati i finestrini, la merce illegale è passata dalle mani dell’uno a quelle degli altri, ignari in quel momento di essere tenuti d’occhio a vista. Nelle vicinanze, infatti, i carabinieri, in abiti civili, erano pronti ad entrare in azione a scambio concluso. E così è stato.

Vedendosi circondati i tre non hanno potuto far altro che arrendersi. Immediate sono scattate le perquisizioni, anche dei veicoli, in seguito alle quali, oltre allo stupefacente, i militari hanno recuperato dalle tasche di Scala, già conosciuto per reati in materia di droga, la somma in contanti di 955 euro.

Al termine dei controlli tutti sono stati dichiarati in arresto per cessione e detenzione ai fini spaccio, considerata l’ingente quantità e la tipologia della sostanza stupefacente. Al termine delle formalità di rito, il trio è stato accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce.