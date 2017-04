“Scarico zero”, ancora polemiche. Risi: “Manifesti vergognosi”, Andare Oltre: “La bella politica fa male”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Polemiche, botta e risposta, comunicati stampa, note infuocate: il rapporto tra la formazione politica Andare Oltre, che fa capo al sindaco di Nardò Pippi Mellone, e l’ex primo cittadino Marcello Risi, oggi consigliere comunale di opposizione, non è certo idilliaco.

L’ultima occasione è offerta da “manifesti vergognosi e denigratori contro la mia persona e contro altri due amministratori“, come spiega lo stesso Risi in un post di ieri, “affissi in città su mandato del movimento politico del sindaco Mellone. Un gesto con cui il sindaco e i suoi avrebbero “superato il segno”, commenta ancora il consigliere di opposizione, che, dal post, annuncia la volontà di sporgere querela in caso di mancata rimozione nell’arco della giornata.

Contro, nello specifico, il responsabile di Andare Oltre, il funzionario del Comune “che non ha esercitato il controllo”, i vertici della società privata concessionaria del servizio di affissione e contro chi ha contribuito all’affissione stessa. Irritazione, per “il concentrato di volgarità e sciocchezze”, pure da parte del deputato Pd Fritz Massa, che auspica una presa di distanza da parte del governatore della Puglia Michele Emiliano.

Cosa c’entri il presidente della Regione è presto detto: sulla faccenda dello “scarico zero”, infatti, si è registrata – in maniera palese – una convergenza tra lui e Mellone, e quest’ultimo ha pubblicamente lodato la sua “illuminata disponibilità”. La politica, verrebbe da dire, riserva sempre sorprese.

Rispondono, ora, i vertici di Andare Oltre, ovvero i neoeletti Luigi Maritati e Antonio Perrone, rispettivamente numero uno e vice del movimento. “Comprendiamo – affermano – la condizione di grave difficoltà politica di Marcello Risi, ma non sarà questo a farci accettare i suoi tentativi di intimidazione nei nostri confronti. Non ci spaventa un uomo che si atteggia a politico del ‘900 ma che, sistematicamente, agita lo spauracchio della querela come arma politica, come tentativo di zittire antagonisti politici e censurare opinioni”.

“Tanto più – ricordano – che, altrettanto sistematicamente, ogni querela si rivela totalmente infondata. Solo per restare agli ultimi mesi, infatti, ben tre procedimenti avviati da Risi contro il sindaco Mellone si sono conclusi con un nulla di fatto. Vi aggiorneremo puntualmente anche sulla prossima. Se ne è capace, faccia politica, affronti le questioni sui tavoli politici e istituzionali, non nelle aule giudiziarie”.

Quanto al merito del manifesto, “è un messaggio di verità”, asseriscono i due esponenti di Andare Oltre”, che definiscono la questione “reflui, condotta e scarico” come “la più sonora delle sconfitte di Marcello Risi. Una batosta – puntualizzano – per uno che, alla luce dei fatti odierni, si è rivelato come il sindaco dei compromessi con AQP e Regione, non lungimirante, poco affezionato alle sorti del mare e dell’ambiente nella nostra città. Un colpo del genere – asseriscono – deve fare molto male”.

Poi, nel ribadire il sostegno alla maggioranza, evidenziano, ancora: “Non abbiamo nulla da temere, né per le nostre idee, né per le nostre scelte. Può essere che a Risi ciò dia fastidio ma la bella politica è fatta di idee e di fatti. E gli avversari politici si sconfiggono con le idee e con i fatti, non con le querele“.