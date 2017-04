Pug, adozione rimandata. Martini: “Complotto dell’opposizione”. Salvemini: “Macroscopiche carenze”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’adozione del Pug è rimandata “perché l’Autorità di Bacino non ha ancora trasmesso il parere”.

Ne dà notizia l’assessore all’urbanistica Severo Martini secondo cui Lecce sarebbe “vittima del complotto dell’opposizione”.

“Il nuovo PAI (Piano per l’assetto Idrogeologico) – afferma – non è stato ancora elaborato e approvato dall’Autorità, che è in forte ritardo. Da questa anomalia è nata la difficoltà a confrontarsi con un piano dei rischi idrogeologici ancora da definire. Proprio in virtù di questa anomalia, si era cominciata un’interlocuzione con i tecnici dell’ente e ci si era trovati su un percorso condiviso che avrebbe portato al rilascio del famoso parere entro i tempi utili per portare il nuovo strumento urbanistico all’attenzione del Consiglio Comunale”.

A questo punto, secondo Martini, sarebbe però iniziata un’opera “di pressione sistematica e di intimidazione da parte della sinistra con diffide e sottintese minacce”. “Non si era mai visto – aggiunge – un ente avere quel tipo di interlocuzione con un consigliere comunale, anche se candidato sindaco e dello stesso colore del governo regionale; e improvvisamente quel percorso (inizialmente condiviso con l’AdB), non è più andato bene e, senza reali spiegazioni, hanno cominciato ad allungare i tempi per la consegna del documento”.

Dunque, l’adozione del Pug non sarà possibile entro la consiliatura “per il calcolo politico della sinistra che ancora una volta fa bieca opposizione a prescindere, anche contro l’interesse della città”. Per la verità, voci critiche si sono levate pure da destra, ad esempio dall’ex sindaco Adriana Poli Bortone, oggi esponente FI, ma anche dal consigliere comunale Giampaolo Scorrano.

A tal proposito, Martini commenta: “Dispiace, tanto, e stupisce, ma non molto, che alcuni della maggioranza abbiano fatto da sponda ad una vicenda che non era tecnica, ma solo chiaramente politica, con la conseguenza che oggi il Pug della città di Lecce, frutto di anni di lavoro e di dedizione di tecnici, consulenti e funzionari, che rilancerà un settore fondamentale per lo sviluppo come quello dell’edilizia (con tutto l’indotto che si porta dietro e i risvolti positivi su settori fondamentali quali turismo) è stato boicottato”.

“Il nuovo Piano Urbanistico Generale è quello che abbiamo portato in Giunta e, se non ora, sarà approvato dopo aver vinto le elezioni, con buona pace di chi si è servito di tutti i mezzi possibili per cercare di privare la città di uno strumento urbanistico così importante che, lo ricordiamo, è stato pensato, concepito e realizzato con i cittadini e per i cittadini. Il PUG è pronto e resterà quello. Il nostro impegno è quello di farlo approvare subito dopo le elezioni”, conclude l’assessore Martini.

“Le carenze della proposta di Pug approvata dalla Giunta sono macroscopiche e impossibili da ignorare perfino da chi si era fatto promotore dell’avventuroso avvio dell’iter di adozione. Ma l’improvvisazione non paga e l’impossibilità di procedere nel rispetto delle leggi oggi emerge proprio per bocca di chi, come l’assessore Martini, non aveva fatto altro nelle ultime settimane che ostentare certezze. La buona notizia per la città è che il documento di programmazione strategica più importante per il futuro di Lecce potrà essere approvato nella prossima consiliatura, al riparo dalla campagna elettorale e guardando all’interesse pubblico”, è il commento del candidato sindaco di centrosinistra Carlo Salvemini.

“Concordo con tutta la coalizione che mi sostiene sul fatto che, se dovessi essere eletto sindaco, sarà mia prioritaria preoccupazione portare a compimento un percorso necessario per la città, in maniera condivisa e seria. L’argomento PUG sia da oggi fuori dalle polemiche delle opposizioni che in questa fase hanno, tra ammiccamenti e allusioni mai comprovate, fatto intendere la presenza di chissà quali torbidi aspetti”, la dichiarazione del candidato sindaco di centrodestra Mauro Giliberti.