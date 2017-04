“Insieme per abbattere le barriere architettoniche”. A Lequile la battaglia del giovane Ivan

Share 0 Share 0 Share 0

LEQUILE (Lecce) E’ stato un incontro fruttuoso quello tra Ivan Sederino, ragazzo diversamente abile di Lequile affetto dalla nscita da spinabifida, e il consigliee comunale Lorenzo Nicolini.

Tema del dialogo è stato l’abbattimento delle bariere architettoniche, come ha spiegato in una letter al lo stesso Ivan. “Ho voluto incontrare Lorenzo per scambiare delle opinioni su di un tema importantissimo che mi tocca personalmente: l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ho scoperto, così, che Lorenzo non solo è un consigliere comunale ma anche una persona aperta al dialogo. Si è impegnato e si sta impegnando personalmente per consentire a me e a tutti coloro che vivono una condizione di disabilità di vivere il nostro paese senza limiti e impedimenti di sorta. Come tutte le persone cosiddette “normali”.

“Lorenzo mi ha coinvolto in una proposta interessante per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un progetto che coinvolgerà tutte le attività commerciali del comune. Stiamo lavorando insieme per redigere questo regolamento che aiuti i diversamente abili, come me, a vivere la propria vita con dignità e senza alcun impedimento”, conclude Ivan.