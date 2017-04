Diossina nel latte materno e nell’acqua di una fontana? La Asl precisa: “Nessun allarme”

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – “Nessun allarme-diossina a Galatina: le mamme possono allattare i loro figli tranquillamente”. E’ quanto si sottolinea in una nota dell’Asl di Lecce con riferimento a notizie divulgate dai mezzi di informazione nelle ultime ore.

Le tracce di diossina sarebbero state rinvenute nel latte materno di una giovane mamma e in una fontana pubblica dell’area Soleto-Galatina. La possibilità sarebbe emersa dalle analisi eseguite da un laboratorio di San Pietro Vernotico per conto di cittadini e associazioni del territorio.

Nei confronti di tali accertamenti ASL Lecce esprime il “massimo rispetto” ma precisa, al contempo, che “non esiste nessun allarme e nessuna notizia choc”. Il riscontro di tracce di diossine in un singolo soggetto, “attraverso esami molto complessi che richiedono particolare esperienza”, sarebbe, semmai, indicativo di “esposizioni individuali per via principalmente alimentare, non potendo in alcun modo rappresentare un indicatore di rischio di popolazione o di contaminazione del territorio”.

Inoltre, le concentrazioni di diossine e PCB segnalate sarebbero “notevolmente inferiori rispetto ai valori riscontrati nei principali studi internazionali ed anche nazionali, come lo studio condotto su circa 100 donne della Campania (Rivezzi et al., Internationa Journal of Environmental Research and Public Health 2013; 10 (11): 5953-5970)”.

In ogni caso tali concentrazioni “sono enormemente più basse (dell’ordine di 1:20) del limite che l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha fissato per l’allattamento al seno (20 pg per un neonato di 5 Kg di peso corporeo)”.

Dunque, non esisterebbe nessun tipo di rischio per l’allattamento al seno nemmeno nello specifico caso in esame. Analoga considerazione per il riscontro di tracce di contaminanti nell’acqua della fontanina sottoposta ad analisi: “Nessun tipo di sforamento, come evidenziato dallo stesso laboratorio nel rapporto conclusivo, ma nemmeno nessun pericolo per la salute”.

In ogni caso, si precisa, le fontanine dell’AQP e la falda a cui attingono i pozzi delle aree rurali non autorizzati per uso umano “saranno oggetto degli ulteriori controlli inseriti nel Progetto MINORE (Monitoraggi idrici non obbligatori a livello regionale), che la ASL Lecce ha messo in campo con il sostegno di tutti i sindaci salentini, proprio per integrare gli attuali monitoraggi con ulteriori controlli non previsti dalla normativa (pesticidi tra cui il glifosate, diossine, furani, amine aromatiche e PCB), ma che si ritengono indispensabili per una completa conoscenza dello stato di salute della falda acquifera salentina”.

“Stiamo lavorando – rimarca Giovanni De Filippis, direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce – per garantire alla cittadinanza tutte le informazioni sullo stato dell’aria, dell’acqua e del suolo per i necessari interventi di prevenzione e intendiamo continuare a farlo dialogando con i cittadini e accogliendone i contributi”. Questo percorso, tuttavia, “esclude – aggiunge – iniziative scientificamente non validate che possono condurre a risultati opposti a quelli desiderati dagli stessi promotori”.