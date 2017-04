Torna “Lecce Tattoo Fest”, tre giorni di convention tra musica e spettacoli. Partner “La Notte della Taranta”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Non solo tatuatori provenienti da tutto il mondo, ma anche artisti, musicisti, attori ed artigiani. La convention internazionale “Lecce Tattoo Fest” torna in città riconfermandosi un appuntamento fisso della primavera salentina che ogni anno cresce e si arricchisce di eventi e manifestazioni non esclusivamente dedicati agli appassionati di tattoo.

Le grandi novità che ha in serbo quest’anno la convention più famosa del Salento, in programma alle ex Manifatture Knos da sabato 22 aprile a lunedì 14 aprile, sono state illustrate questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Carafa.

Una delle più importanti riguarda la neonata partership con “La Notte della Taranta”, alla quale è dedicata la serata di domenica 22 aprile quando andranno in scena l’orchestra ed il corpo di ballo dello spettacolo che ha reso il Salento celebre in tutto il mondo. “Siamo contenti e onorati di poter collaborare con Tatto Fest. Una sinergia che proseguirà anche in occasione del nostro evento a Melpignano” ha assicurato il presidente della Fondazione Notte della Taranta Massimo Manera durante l’incontro con la stampa.

Veri protagonisti della convention saranno ovviamente i tatuatori provenienti da tutta Europa e le special guest arrivate da Oltreoceano, che nel corso degli anni hanno attirato tantissimi visitatori provenienti da ogni parte del Salento e dell’Italia, che lo scorso anno sono arrivati a quota 15mila.

“Sono numeri da record che pochissimi eventi possono permettersi – ha sottolineato stamane l’assessore alle Politiche Ambientali Andrea Guido – Sarà per noi anche un’occasione per sensibilizzare la comunità alla raccolta differenziata dei rifiuti”.

“E’ un evento da non perdere – ha aggiuto l’assessore al Traffico e alla Mobilità Luca Pasqualini – perché riesce a calamitare artisti e visitatori da tutto il mondo capace di portare benefici anche economici per il nostro territorio”.

Lecce Tattoo Fest si riconferma anche una vetrina importante non solo per gli artisti partecipanti, ma anche per i musicisti, gli attori, gli artigiani dei più disparati settori: dalla cartapesta alla pasticceria passando per i vini del territorio che in questo modo hanno potuto far conoscere quanto di buono il Salento offre.

La musica avrà un ruolo fondamentale nel programma della tre giorni. In programma infatti torna uno dei format più riusciti degli ultimi anni: il “Big Mama” (sabato 23 aprile, alle ore 22), party dedicato al mondo Black, interamente realizzato da organizzatori ed artisti Salentini. A chiudere la convention lunedì 24 aprile sarà il concerto de La Municipal, una delle band emergenti più importanti del panorama salentino.

Il programma degli eventi sarà poi arricchito, durante l’arco delle giornate, dalla presenza di spettacoli variegati come quello dell’associazione Salento Swing People, da contest legati al mondo hip hop, allo sport , djs, band locali ed artisti poliedrici: su tutti i performer del Circo degli Orrori capaci di far emozionare migliaia di spettatori con i loro spettacoli in tutta Italia. Infine, testimonial d’eccezione dell’evento sarà Andrea Marcaccini, modello, stilista, artista e lifestyle blogger.