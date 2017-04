Torna a Tricase la rassegna teatrale “Punto al capo”. Il programma

Share 0 Share 0 Share 0

TRICASE (Lecce) – Per il quarto anno consecutivo, torna a Tricase “Punto al capo”, la rassegna teatrale diretta da Alibi artisti liberi indipendenti e realizzata con il sostegno di fUnder 35 l’impresa culturale che cresce, Fondazione con il Sud e in partnership col Teatro Koreja di Lecce, in collaborazione con Città di Tricase.

Alibi, infatti, risulta vincitrice del Progetto Cre.Sce, presentato nell’ambito di fUnder 35, programma sperimentale dedicato alle associazioni e alle imprese giovanili, impegnate in campo culturale, con l’obiettivo di accompagnarne lo sviluppo. Il progetto, nello specifico, punta a far crescere le competenze e la proposta culturale sul territorio, facendo crescere, di conseguenza, anche la sensibilità artistica del giovane pubblico. Coinvolto nella rassegna anche il Teatro Koreja di Lecce, affermato centro di produzione teatrale, che coadiuverà l’intero percorso con una partnership trasversale all’intero progetto, puntando sulla formazione, sulla creazione di nuove sinergie artistiche e sull’educazione ai diversi linguaggi teatrali di un nuovo e più giovane pubblico.

Il teatro non ha età è il sottotitolo della rassegna che attraverso la cultura punta anche a valorizzare e rafforzare l’attrattiva turistica del patrimonio culturale e naturale quali valori di coerenza necessari alle giovani generazioni. A partire da venerdì 21 aprile, infatti, alcuni dei luoghi storici più belli e suggestivi di Tricase prenderanno vita grazie alla magia e alla forza del teatro: dall’Atrio seicentesco di Palazzo Gallone con la splendida Sala del Trono, fino a piazza Don Tonino Bello, senza tralasciare la Chiesa dei Diavoli, una struttura a pianta ottagonale che la leggenda vuole essere stata costruita verso la fine del Seicento per volere di Belzebù in persona, immersa nella natura del Parco Otranto-Leuca.

Primo appuntamento è per venerdì 21 aprile: Alibi teatro porterà in scena “Skyline”, spettacolo con la drammaturgia di Walter Prete e la regia di Gustavo d’Aversa: un percorso di Inner Skyline, fra le mani e le pietre, gli occhi e il mare di un paesino del sud, meta obbligata, dove fra paesaggio interiore e paesaggio esterno c’è una continuità che non ci si aspetta. Venerdì 16 giugno sarà la volta di “Croce e filarmonica” di Armamaxa Teatro, un racconto teatrale dedicato a Don Tonino Bello con Enrico Messina e le musiche dal vivo Mirko Lodedo, vincitore ai Teatri del Sacro 2013.

Il 21 luglio in scena “Paladini di Francia”, il pluripremiato spettacolo di Koreja scritto da Francesco Niccolini per la regia di Enzo Toma. La storia tragi-comica dei Paladini di Carlo Magno, dall’arrivo a corte della bella Angelica al massacro di Roncisvalle. Un racconto senza tempo, reso attuale attraverso il gioco del teatro nel teatro. Rinaldo, Astolfo, Bradamante, Fiordiligi e Orlando: i personaggi, come pupi, ritornano in vita, ognuno diverso dall’altro, raccontando la guerra, l’amore, il destino e la ricerca quotidiana della propria dignità in un viaggio meraviglioso e poetico. Venerdì 18 agosto “Atti di guerra” della Compagnia Guinea Pigs uno spettacolo sulle guerre contemporanee nascoste e invisibili: il social-bullismo, il corpo della donna come territorio di conquista, sono i temi di questi due testi originali. Conclude la rassegna Alibi Teatro che l’8 settembre mette in scena “Momo. Lo sfratto”, la casa di un artista scomparso da tempo e un presente legato alle logiche del profitto, in un gioco di rilanci senza sosta in cui i conti, tra guadagni e perdite rischiano di saltare. Partendo dalla vicenda di Palazzo Comi a Lucugnano, una storia contemporanea e universale.

Ma tante sono le novità dell’edizione 2017 che quest’anno affianca al consueto cartellone di prosa destinato al pubblico adulto, una sezione multidisciplinare dedicata a bambini e ragazzi: è “Punto al Capo Kids”, una mini rassegna nella rassegna con quattro appuntamenti pensati per i più piccoli e le loro famiglie.

Info e prenotazioni al 329.1271425 – alibiassociazione@gmail.com

I posti a sedere saranno assegnati in ordini di prenotazione. Biglietti in vendita dalle 19 presso lo spazio di riferimento del singolo evento. In caso di condizioni meteo avverse, gli spettacoli si terranno presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone.