Parcheggio nell’area portuale di Gallipoli, commercianti infuriati: “Troppi disagi, si trovi una soluzione”

GALLIPOLI (Lecce) – Pochi posti auto ed una barra elettronica il cui funzionamento, non in rari casi, crea disservizi e disagi agli automobilisti. Parcheggiare nell’area portuale di Gallipoli è un vero inferno: parola dell’associazione commercianti e imprenditori della città, che si sono fatti portavoce di un problema che ha messo sul piede di guerra i rappresentati della categoria.

Il “nodo” parcheggi è sempre stato tra le questioni più intricate e discusse perché assume le fattezze di una vera e propria piaga che affligge la mobilità e il traffico della Città Bella, peggiorando di gran lunga nei periodi di maggiore affluenza turistica come quello della stagione estiva. Dal primo aprile l’area portuale, da sempre punto di riferimento per la sosta in città, si è trasformata in un parcheggio a pagamento con barra elettronica annessa che governa l’ingresso e l’uscita dei mezzi dalla zona.

Da subito però sono stati riscontrati dei problemi, che col passare dei giorni si sono moltiplicati e che ora preoccupano anche commercianti ed imprenditori gallipolini, in particolare coloro che hanno un’attività all’interno del centro storico, convinti che questa situazione si ripercuota sull’afflusso di turisti e avventori in città e, di conseguenza, sui loro affari. I soci dell’associazione guidata dal presidente Marco Spada nei giorni scorsi si sono riuniti proprio per discutere della questione e formulare delle proposte risolutive da presentare all’amministrazione comunale di Gallipoli.

“Parcheggiare nell’area portuale di Gallipoli è sempre più difficile perché i posti sono pochi e l’accesso con la barra elettronica comporta una serie di disservizi – spiega Spada – Abbiamo raccolto il malcontento degli operatori commerciali, in particolar modo di quelli che si trovano nel centro storico, riguardo la gestione del parcheggio con la “barriera” elettronica e la riduzione dei posti nell’area portuale. Sono proprio gli operatori economici che si trovano nel borgo antico a risentire maggiormente della mancanza di posti auto e che non vorrebbero si ripetesse quanto accaduto lo scorso anno: caos e disagi”.

“Meno parcheggi sono meno presenze nel centro storico” per albergatori, ristoratori, commercianti e imprenditori che, come spiegato dal presidente, sono sul piede di guerra e chiedono proprio all’associazione di sollecitare l’amministrazione perché si trovi una soluzione. “A nostro avviso, che ci facciamo portavoce del tessuto economico della città, la barra elettronica non fa altro che creare ulteriori disagi” aggiunge Spada, che, a prova di questa valutazione, elenca una serie di lacune nella gestione del parcheggio a pagamento, parte del quale è chiuso per via del cantiere con lavori in corso. A partire proprio dalla gestione e dal funzionamento della barra, sulla quale, sottolineano dall’associazione, dovrebbe vegliare un addetto alla sicurezza.

“Questa figura è presente nel capitolato di spesa dell’amministrazione comunale ma non vi è nessun addetto”, la cui presenza è fondamentale “poiché si sono verificati episodi in cui gli automobilisti sono rimasti intrappolati all’interno del parcheggio, senza poter uscire. La barriera infatti si era bloccata e sono stati costretti a chiamare i carabinieri” racconta il presidente.

Inoltre “la barriera non si solleva nel momento in cui il parcheggio risulta pieno”, spiega ancora Spada, di conseguenza “l’automobilista giunto fino all’area portuale deve tornare indietro e trovare un’altra soluzione, perché non vi sono segnali, a debita distanza, che avvisino riguardo la disponibilità di posti auto e che invece andrebbero installati”.

A peggiorare la situazione “i problemi per l’emissione del ticket di uscita: al momento del pagamento che non prevede l’utilizzo delle carte di credito e solo monete di alcuni tagli specifici, ci sono stati dei guasti con il conseguente blocco dell’emissione del biglietto”, aggiunge. Il quadro della situazione fin qui descritto, dunque, non è per nulla incoraggiante.

Ma veniamo alle possibili soluzioni. I soci dell’associazione commercianti e imprenditori di Gallipoli propongono di potenziare, soprattutto in vista della stagione estiva, le corse dei mezzi pubblici e i collegamenti con le aree parcheggio della città presenti in periferia. Invece, “Per chi decide di venire con la propria auto, si potrebbe istituire un ticket giornaliero, settimanale o mensile: il turista che viene a visitare Gallipoli paga una cifra stabilita, con la quale, poi, ha diritto di parcheggiare su tutte le strisce blu della città” spiega il presidente.

Se queste proposte si rivelassero irrealizzabili, avanzano anche l’alternativa della “riduzione graduale del costo del ticket in base al numero delle ore di sosta dell’auto” abbinata a “uno sconto per il lavoratori e i residenti”. Infine, Spada conclude: “Invitiamo l’amministrazione comunale a valutare un sistema alternativo alla sbarra elettronica e, ad esempio, regolare il pagamento del parcheggio tramite i tradizionali parcometri che potrebbero essere installati nell’area portuale ed essere gestisti da una cooperativa di giovani gallipolini, come avviene in paesi limitrofi”.