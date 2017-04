Furti seriali nelle abitazioni, arrestata coppia. Messi a segno 4 colpi in una mattina

Share 0 Share 0 Share 0

MONTESANO SALENTINO (Lecce) – Hanno tentato di mettere a segno il quarto furto della giornata ma è andata male a una coppia di ladri, sorpresi dai carabinieri della stazione di Specchia.

In arresto ieri mattina sono finiti Fiorenza Casarano, 38enne di Casarano e Ivano Protopapa, 27enne di Scorrano, per furto aggravato in abitazione. Nel mirino dei due era finita una casa a Montesano salentino.

Già da tempo la coppia era stata notata mentre si aggirava con fare sospetto presso più abitazioni, suonando ai vari citofoni per capire se i proprietari fossero in casa e scegliere di conseguenza gli obiettivi da colpire, infatti numerose sono state le segnalazioni al 112 da parte di cittadini attenti e al tempo stesso molto preoccupati. La pattuglia di Specchia, in quel momento in servizio perlustrativo nell’area, ricevuta l’attivazione si è subito precipitata presso l’ultima abitazione “adocchiata”, cogliendo la donna intenta a fare da “palo”, vicina all’autovettura in uso ai due, una Twingo grigia presa a noleggio.

Il ragazzo, invece, uscito dalla casa precipitosamente, ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito a piedi e bloccato dai militari in una via adiacente. I due soggetti, già conosciuti alle forze dell’ordine per lo stesso tipo di reato, avevano nell’autovettura utilizzata diversa refurtiva nascosta all’intero del sedile anteriore, che si è accertato provenire da altri colpi effettuati nella stessa mattinata a Montesano salentino e Miggiano: più di quattro le abitazioni “visitate”. Alcuni testimoni, sentiti in merito agli altri fatti contestati, hanno riconosciuto i due, in qualche caso anche l’autovettura. In tutti i colpi, era la donna a fare da palo. In ogni caso, i proprietari delle varie abitazioni, sentiti per denunciare i furti ed elencare un iniziale elenco di beni asportati, hanno comunque riconosciuto integralmente la refurtiva che è stata loro restituita: trattasi di vari monili in oro e profumi di pregio. Sequestrato anche un coltello con lama di 21 centimetri. In virtù dei loro precedenti penali, delle modalità e della sistematicità con cui i due hanno dimostrato di dedicarsi ai furti, colpendo in serie più di tre abitazioni nell’arco della stessa mattinata, i due sono stati dichiarati in arresto e, dopo il rituale foto-segnalamento presso la compagnia dei carabinieri di Tricase e la compilazione degli atti di rito, su disposizione del magistrato di turno, venivano tradotti in carcere a Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività investigativa dei militari della stazione di Specchia e della compagnia di Tricase proseguirà nei prossimi giorni per accertare eventuali ulteriori responsabilità a carico della Casarano e del Protopapa in altri colpi in abitazione commessi recentemente nei territori della compagnia di Tricase.