Due nuovi consiglieri in FdI. Ripa accusa: “In FI diverse decisioni prese nei salotti”

LECCE – Si rafforza la squadra di Fratelli d’Italia AN a Palazzo Carafa: presentati stamattina in conferenza stampa i due nuovi ingressi, i consiglieri Giuseppe Ripa e Michele Giordano.

E c’è il plauso della leader nazionale del partito, Giorgia Meloni, che ha fatto pervenire il suo messaggio. Ha pure annunciato che interverrà personalmente a Lecce a sostegno della candidatura a sindaco di Mauro Giliberti, appoggiato da FdI-An e dal resto del centrodestra.

“Il passaggio in Fratelli d’Italia di due consiglieri comunali – spiega il portavoce provinciale Pierpaolo Signore – è la fotografia di un partito che lavora bene, in continua crescita, che viene ben visto dall’esterno e che vuole creare un gruppo sinergico di storie ed esperienze diverse ma con in comune idee e valori. C’è la voglia nei cittadini di tornare all’interno delle sezioni, c’è la voglia di tornare a contare qualcosa, si percepisce. Noi dobbiamo farci portavoce di una politica sana, che punti a restituire al popolo la sua sovranità. Con Giuseppe Ripa e Michele Giordano, che saranno candidati insieme a me nelle prossime amministrative, la nostra squadra si arricchisce di nuove competenze e grandi entusiasmi”.

“Accolgo con piacere l’ingresso nel consiglio comunale di Lecce di Giuseppe Ripa e Michele Giordano – continua Marcello Gemmato, coordinatore regionale di FdI – in questo momento di antipolitica e di qualunquismo pentastellato nonché di fuga dai partiti, la scelta di entrare a far parte della squadra di Fratelli d’Italia dimostra che siamo l’unico partito credibile ed in crescita nel panorama locale e nazionale”.

“L’ingresso rafforza una classe dirigente salentina strutturata e già presente in consiglio comunale con il nostro portavoce provinciale Pierpaolo Signore e rafforza ulteriormente una lista costituita da giovani, professionisti e lavoratori, creando un blocco che risulterà decisivo, alle prossime consultazioni comunali, all’elezione dell’ottimo candidato sindaco Mauro Giliberti, che verrò a sostenere personalmente in questa impegnativa campagna elettorale”, spiega Giorgia Meloni nel messaggio.

Pungente l’intervento di Ripa, che, a ilpaesenuovo.it, chiarisce di non aver “condiviso metodi adoperati nell’ultimo periodo” in FI, partito dal quale proviene e per cui è stato capogruppo a palazzo Carafa, “metodi che hanno escluso il dibattito interno a livello provinciale e di gruppo consiliare. Sono state prese diverse decisioni – incalza – all’interno di studi, salotti, appartamenti e non nelle sedi opportune del partito”: in ogni caso, per Ripa, che si dice “orgoglioso” della sua identità marcatamente di destra, l’approdo in FdI costituisce “un ritorno a casa”, sottolinea.

Parla di scelta “meditata”, “politica e non meramente elettorale” Michele Giordano, rimasto lontano dalla politica per cinque anni, approdato nel Misto a dicembre scorso, con una storia politica diversa rispetto a quella di Ripa. Il consigliere afferma di essere partito dalla proposta a livello nazionale del partito e di essersi poi confrontato con il coordinatore provinciale e dirigente nazionale Pierpaolo Signore. “Ho concluso – dichiara che questo era il porto più adatto per il mio sentire nei confronti dei problemi sociali”.