Borgia e Battista in FI, la nuova squadra del partito azzurro si presenta. Brandi assente

LECCE – C’è il coordinatore provinciale Paride Mazzotta, ci sono i consiglieri comunali Vittorio Solero e Giampaolo Scorrano, ci sono le due new entry, ovvero l’assessore Luciano Battista e il consigliere Gianluca Borgia.

Questa la nuova squadra di Forza Italia a palazzo Carafa.

La pattuglia è stata presentata in conferenza stampa nella sede in via Gentile stamattina: assente Nunzia Brandi, assessore in quota FI, almeno finora, manca all’appello pure Giuseppe Ripa, finora capogruppo azzurro, che poco prima in conferenza stampa ha reso nota la sua adesione a FdI-An. Battista proviene da Io Sud, Borgia da Lecce città nel mondo dov’era capogruppo.

In quest’ultimo scorcio di fine consiliatura – e di chiusura dell’era Perrone – i riposizionamenti si susseguono nello schieramento di centrodestra con una rapidità a tratti sconcertante. E c’è chi, nei corridoi, assicura che nei prossimi giorni se ne vedranno ancora delle belle. I partiti, le formazioni politiche hanno confini estremamente liquidi e porosi.

“Il gruppo consiliare ha lavorato in maniera compatta e coesa per il bene della città”, assicura Mazzotta, nonostante i momenti di “alti e bassi”. “Andiamo fieri come partito – aggiunge – dei due nuovi ingresssi”.

“I miei valori si rispecchiamo in quelli di Forza Italia”, precisa l’assessore Battista, che parla, in particolare, del “feeling” con Paolo Pagliaro, dell’Ufficio di presidenza FI. “Rappresento la politica del fare”, aggiunge.

Borgia puntualizza di aver pensato, a causa di eventi personali, di abbandonare la politica, “ma poi mi sono rimesso in gioco in un partito importante. Vengo da Lecce città del mondo, dove ero capogruppo, ma voglio specificare che non c’è nessun attrito con Paolo Perrone, è un amico mio e di famiglia, ho parlato con lui”.

Tutto bene, quindi? Non proprio, perché i punti da chiarire in conferenza stampa non mancano. Innanzitutto l’assenza dell’assessore Brandi, che sarebbe in fase di fuoriuscita dal partito, “era invitata, non ci ha fornito nessuna giustificazione e nessuna motivazione. Ne prendiamo atto, aspettiamo le decisioni ufficiali, poi il partito agirà di conseguenza”, chiariscono Mazzotta e Solero.

Per quanto riguarda la posizione di Ripa, il coordinatore provinciale chiarisce di aver ricevuto una comunicazione dallo stesso, che avrebbe parlato di “motivazioni personali”. Ma lo stesso, parlando con i giornalisti in conferenza stampa poco prima, invece, ha ben specificato di essere deluso da FI, da talune decisioni che a suo dire non sarebbero state sufficientemente condivise. “Siamo l’unico partito – interviene la vice coordinatrice regionale Federica De Benedetto – a fare riunioni direttive provinciali e regionali”. “Sono decisioni sue, rispettiamo tutti”, aggiunge, cercando di spegnere i toni, Mazzotta. Ci pensa Battista a riaccenderli: “In FdI avrà più spazi, probabilmente”, stuzzica.

Non si sa chi sarà il capogruppo, la questione è ancora da dirimere. E pure la posizione sul Pug, richiesta da un giornalista, è da chiarire. Scorrano ha un atteggiamento critico, del resto Adriana Poli Bortone, esponente FI di peso, ha dichiarato che, a suo avviso, la delibera andrebbe ritirata perché non ci sarebbero i tempi. Battista – tra l’imbarazzo dei presenti – prova a dire che la domanda non è in linea con gli obiettivi per cui la conferenza stampa è stata convocata. Mazzotta e Solero intervengono nuovamente per spiegare, con toni pacati, che il partito, anche alla luce dei due nuovi ingressi, “deve confrontarsi sulla linea politica. FI si riunisce e discute, a volte anche animatamente”, concludono i due esponenti azzurri.