Apre a Lecce il MyBest Store, l’unico negozio “compara&risparmia” in Italia

LECCE – Nel MyBest Store il servizio di comparazione sulle bollette è gratuito e personalizzato, con la possibilità di firmare i nuovi contratti di acquisto direttamente in negozio. Una famiglia italiana spende mediamente 3.800€ all’anno per le utenze e il risparmio che si può realizzare arriva a 600€ l’anno.

Dopo Bologna e Brescia, è Lecce la città in cui MyBest ha scelto di aprire il MyBest Store, l’unico negozio “compara&risparmia in Italia, dove si entra con le bollette e si esce con un nuovo piano tariffario, più conveniente e più in linea con le proprie esigenze. E la consulenza è gratuita, per tutti gli utenti che stanno pensando di cambiare fornitore o che semplicemente vogliono scoprire e valutare altre offerte di mercato. Sono le società fornitrici dei servizi legati alle bollette che riconoscono a MyBest una commissione, quando viene siglato un nuovo contratto, senza fare gravare questo importo sul prezzo finale.

“Abbiamo trasferito in un negozio su strada la consulenza per la comparazione che offriamo online sul nostro portale MyBest.it. Siamo i primi a farlo e abbiamo in programma, dopo Lecce, molte altre aperture in Italia. Sono almeno 20 milioni gli italiani che ancora diffidano o sono poco inclini ad utilizzare internet per i propri acquisti o semplicemente per raccogliere informazioni ed è prima di tutto a loro che abbiamo pensato e che ci rivolgiamo”, ha dichiarato Daniele Viganò, Amministratore Delegato di MyBest.it.

Dai dati raccolti attraverso il portale per la comparazione delle bollette MyBest.it risulta che una famiglia italiana spende mediamente 3.800€ all’anno per le utenze e che il risparmio che si può realizzare arriva a 600€ l’anno.

Barcamenarsi tra nuove offerte tariffarie, clausole e vincoli contrattuali delle utenze di casa, ma anche di internet, del telefonino e della pay TV non è semplice e soprattutto richiede moltissimo tempo. Quello della comparazione è un settore in forte crescita e sono oltre 5 milioni gli italiani che negli ultimi 10 anni si sono affidati a MyBest per cambiare fornitore. MyBest è il network di comparazione leader in Italia nelle utility, l’unico che offre la consulenza gratuita online, sul portale MyBest.it, al telefono con 1.400 operatori, tutti in Italia, che guidano il cliente nella spending review familiare e anche direttamente a casa, con gli oltre 400 consulenti del risparmio che offrono il servizio gratuito di comparazione a domicilio. E, da pochi mesi, la consulenza “compara&risparmia” di MyBest è anche nei MyBest Store, un nuovo e innovativo canale.

Dal prossimo 13 aprile 2017 nel MyBest Store di Via Don Bosco 39-41 a Lecce, tutti quelli che non amano passare diverse ore navigando sul web, al telefono o – nel caso di tariffe internet e di telefonia mobile – in giro per negozi alla ricerca dell’offerta giusta, che preferiscono un servizio dedicato e fisico per decidere a chi affidare le proprie utenze, gli stranieri che, anche solo perché conoscono poco l’italiano, possono avere bisogno di supporto nell’identificare la tariffa più adatta alle loro esigenze, riceveranno una consulenza gratuita: basta portare le proprie bollette, il risparmio – di tempo e di denaro – è assicurato. E chi decide di farlo potrà firmare i nuovi contratti di fornitura direttamente nel MyBest Store.

Dopo quelli di Bologna, Brescia e Lecce è prevista l’apertura di almeno altri otto MyBest Store nel corso dell’anno, in altrettante città d’Italia: da Milano a Bergamo e a Firenze, da Verona a Roma. E al Sud a Napoli, Palermo, Catania e Cagliari.

Sono oltre 5 milioni gli italiani che negli ultimi 10 anni hanno risparmiato sulle bollette di casa, ufficio e negozio con MyBest

MyBest è l’unico player multicanale nel mercato della switching economy, definizione coniata da Accenture per descrivere il crescente numero di consumatori che passano da un fornitore ad un altro: la consulenza “compara&risparmia” è online, al telefono, a domicilio e, dal 2017, anche nei negozi su strada MyBest Store.

MyBest Group SpA nasce nel 2003. Daniele Viganò (AD) e Fabio Regolo (Presidente Esecutivo) sono i soci fondatori. La sede operativa di MyBest Group è a Sesto San Giovanni (Milano), la sede tecnologica è a Barcellona in Spagna. La società opera anche in Brasile e in Cile, dov’è presente sul canale web. MyBest Group occupa quasi 2.000 persone. MyBest Group SpA ha chiuso il 2016 con un fatturato di oltre 26 milioni di Euro, che corrisponde a un giro d’affari per gli operatori del mercato delle utility pari a 250 milioni di Euro.