Motori, nel Salento torna tutto il fascino delle Ferrari

PARABITA (Lecce) – Tornano le Ferrari in terra salentina.

Con immutata passione, l’Associazione Bolidi Rossi di Parabita, dal 19 al 21 maggio 2017, manda in “scena per gli amanti delle prestigiose vetture un evento unico, che ha fatto parlare di se negli anni scorsi. Stanno per essere ultimati i preparativi dell’ottava edizione del Raduno Bolidi Rossi. Il collaudato staff organizzatore diretto da Elisa Giannelli, sta mettendo a puntino un cartellone ricco di novità e di curiosità tutte da scoprire. L’obiettivo è quello di coinvolgere un gran numero di appassionati dei gioielli di Maranello, offrendo loro un fine settimana indimenticabile. Inoltre, tenendo vivo l’interesse per la promozione del territorio, nuovi angoli e location suggestive verranno proposti all’attenzione dei partecipanti, che come sempre arriveranno dalle regioni del Centro- Sud Italia.

Dopo la serata di venerdì 19 maggio riservata alle “presentazioni”, il raduno entra nel vivo sabato 20. Dalle ore 10,30, Le Ferrari verranno schierate sulla provinciale Parabita-Alezio, presso Sud Auto srl, da sempre main sponsor dell’evento. Ferrari in vetrina, ma nell’arco della mattinata, non mancherà anche in questa edizione l’iniziativa a carattere sociale. Il ricavato della distribuzione di alcuni esclusivi gadget marchiati a fuoco cavallino rampante, sarà interamente devoluto all’Associazione Cuore Amico, con la quale già in passato Bolidi Rossi ha stretto un rapporto di collaborazione, per dare un sostegno ai ragazzi meno fortunati. Nel pomeriggio la carovana si trasferisce a Gallipoli, dove nei pressi del Bar Facula, sul centralissimo Corso Italia, dalle 17,00, il pubblico avrà la possibilità di lasciarsi “incantare” dal rombo e dal fascino delle rosse.

L’intensa giornata di sabato si chiuderà a Galatina, in Piazza San Pietro, con una nuova esposizione a partire dalle 19,00. Per la prima volta nella sua “storia” lunga otto anni, il Raduno approda in un altra importante città della provincia. Domenica 21 maggio, il gran finale della manifestazione con l’atteso show alla Pista Salentina di Ugento (9,30- 12,30).Tre ore di vero spettacolo ed emozioni da vivere intensamente, un appuntamento con le Ferrari al quale non si può assolutamente rinunciare.