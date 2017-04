“Scelta sofferta”: Congedo rompe con Fitto e lascia il gruppo regionale di Direzione Italia

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Una scelta “sofferta” oltre che “lungamente pesata”: con queste parole il consigliere regionale Saverio Congedo annuncia il passaggio dal gruppo regionale di Direzione Italia al Misto.

Una decisione che scaturisce dalla necessità di un “supplemento di valutazione in uno spazio di decantazione”, afferma, a seguito delle ultime vicende politiche riguardanti la creatura dell’eurodeputato salentino.

Negli ultimi tempi, del resto, Congedo era stato visto spesso in giro con Pierpaolo Signore, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, partito a cui potrebbe presto aderire. L’intesa tra i due aveva destato più di qualche interrogativo e diverse indiscrezioni: da qui la necessità di chiarire.

“Cari Raffaele (Fitto), Ignazio (Zullo), Antonio (Gabellone) – afferma in una lettera ai dirigenti del suo ormai ex partito – ho seguito con la dovuta attenzione l’evoluzione politica dell’esperienza della lista per le elezioni regionali ‘Oltre con Fitto’ in un nuovo soggetto politico. Ho partecipato se pur in un silenzio frutto di ponderata meditazione, alla fase di gestazione, agli appuntamenti preparatori, alla convention di lancio di ‘COR – Conservatori e Riformisti’ e poi di ‘Direzione Italia’. Ho registrato la dimensione costruttiva e l’intento di segnare nuove traiettorie per rilanciare e rendere competitivo il centrodestra. Condivido l’idea di Raffaele Fitto, di valorizzazione delle classi dirigenti legate ai territori e di dare priorità, sempre, a strumenti di massimo coinvolgimento dell’elettorato come le primarie per l’assunzione di scelte a ogni livello, dal centro alla periferia”, afferma.

Sul terreno strettamente politico, però, “il disegno più ampio di un nuovo partito nazionale che si aggiunge a quelli esistenti nel centrodestra”, lo ha spinto “a valutare anche altri progetti politici fondati su valori, principi e orizzonti culturali nei quali ho sempre creduto”, sottolinea.

Congedo, che viene da una storia di destra e che era stato indicato dal primo cittadino e cognato Paolo Perrone nella rosa dei possibili candidati a sindaco per le Amministrative 2017, non fa riferimento, nella nota con cui ha comunicato la sua decisione, a Fratelli d’Italia, ma l’approdo nel partito di Giorgia Meloni segnerebbe per lui, difatti, un “ritorno a casa” tra gli aennini.

Il consigliere regionale afferma di aver sentito la necessità di “un supplemento di valutazione in uno spazio ‘di decantazione’, soprattutto per trasparenza e correttezza nei confronti dei protagonisti di COR-Direzione Italia che ringrazio per la stima e l’amicizia dimostratami e ai quali voglio rivolgere gli auguri di ogni successo”.