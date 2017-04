L’oroscopo per oggi mercoledì 12 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Oggi è tutto talmente positivo e vincente che qualsiasi negatività ti scivolerà addosso. È il tuo giorno. Senti di poter desiderare ogni desiderio, e magari renderlo possibile.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Tutto apparirà ai tuoi occhi in modo diverso: le cose si avverano se vuoi che si avverino. Cosa rara, oggi deciderai di essere positivo, e anche se Marte non ti darà una mano in alcun modo, arriverai a fine giornata senza borbottare. Chi ti è vicino e ti conosce griderà al miracolo.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Venere protegge la tua sfera personale, affettiva, familiare, ed è in questi ambiti che troverai la forza, le energie, la determinazione per superare ogni ostacolo o per osare e abbracciare nuove sfide. Ogni fatica lavorativa oggi sarà una opportunità di crescita.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Prima il dovere e poi il piacere, è proprio il caso di dirlo. Festeggiare le fatiche e i successi è sempre bello. Il tuo impegno professionale, il tuo migliorarti e crescere continuo, la tua serietà, oggi daranno i frutti tanto attesi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Non è proprio una giornata di fermento come piace a te. Preoccupazioni, ansie, tensioni, lasciano il segno sul tuo viso, e oggi nei tuoi occhi si legge la paura di non farcela. Fermati e raccogli tutte le tue energie, ti serviranno soprattutto per gestire gli imprevisti del lavoro.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Qualcuno ti fa battere il cuore, e armato solo di emozioni cercherai di conquistarlo. Peccato che il cuore potrebbe battere anche per un partner diverso dal solito. Venere c’è, è romantica, tutto sta a seguirla sulla strada giusta che non sempre è solo quella del cuore.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Guadagni extra grazie a Giove. Una pesante giornata di lavoro carica di soddisfazioni, ma anche di intoppi vari, ti farà desiderare che la giornata finisca quanto prima e che sia già sera per ritrovare la pace della tua casa e dei tuoi affetti.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Una giornata densa di conferme d’affetto e dimostrazioni di stima. Venere governa l’amore in ogni sua forma e tu oggi sarai particolarmente amabile. Scoprirai che anche al lavoro le emozioni aiutano molto.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Guardati le spalle, l’invidia c’è e può far male, soprattutto quando arriva da quel collega che si è sempre mostrato un amico fidato. Dalla tua c’è Giove che protegge con forza la tua crescita professionale. I tuoi obiettivi sono chiari e definiti e nulla può distrarti da essi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Aprile dolce dormire? Allora approfittane. Pianifica già oggi un weekend di assoluto relax. Rallentare talvolta serve, ricarichi le pile e metti a fuoco cosa davvero è importante per te. Una pizza tra amici, un gelato, un cinema, accetterai qualsiasi proposta pur di stare in compagnia.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Venere risolleverà il tuo umore, e meno male visto che non sarai particolarmente di compagnia oggi. Preferirai lavorare per non pensare alle mille incombenze e preoccupazioni che sono un macigno sul cuore e il buon umore. Forse devi solo aspettare e darti tempo.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): E Giove supporterà ogni tua scelta, anche la più impopolare perchè in cuor tuo sai che è la strada giusta da seguire. Forse oggi non avrai il sostegno che speravi, forse leggerai scetticismo negli occhi di chi ascolta le tue scelte, ma tu in cuor tuo sai che la strada che stai percorrendo è la migliore per te e non solo.