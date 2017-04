Concerto di solidarietà per l’Africa alle Knos di Lecce: sul palco i Sud Sound System

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – I Sud Sound System in concerto per sostenere l’associazione “We Africa to Red Earth”, che da tre anni opera con la mission di dare un sostegno concreto alle poverissime popolazioni di questo angolo d’Africa. L’appuntamento è per sabato 20 maggio alle Manifatture Knos di Lecce.

Nel mondo sono 783 milioni le persone che non hanno accesso all’acqua potabile, 2000 bambini muoiono ogni giorno a causa di acque contaminate e delle cattive condizioni igieniche. È stato dimostrato che fornire acqua potabile e servizi igienici può ridurre le vittime del 65%. L’obiettivo del concerto è proprio quello di finanziare, con il ricavato, la costruzione di un nuovo pozzo in un paese in cui tante persone sono ancora oggi costrette a camminare per oltre 5 chilometri per rifornirsi di un secchio d’acqua potabile.

“Sud Sound System for We Africa” rappresenterà una delle prime tappe del nuovo tour della band salentina che, dopo aver lavorato in studio per tutto l’inverno sul nuovo album, la cui uscita è prevista per la prossima estate, è pronta per tornare sui palchi di tutta Europa.

In apertura e per l’after show si alterneranno sul palco Ghetto Eden, Adriatic Sound, Might Bass Sound, Run it Sound, Kooloometoo Sound System, Morello Selecta, Start Crew, Frank Filograna, Selektion Fire, Dj Spike, Hypest Team, heart on fire (line up in aggiornamento).

Ingresso 10 euro. Le prevendite disponibili sul circuito Booking show