Amministrative a San Cesario, Emanuele Lezzi candidato sindaco con la lista “Sveglia cittadina”

Share 0 Share 0 Share 0

SAN CESARIO (Lecce) – Emanuele Lezzi sarà il candidato sindaco della lista di Sveglia Cittadina a San Cesario in vista delle Amministrative 2017.

L’associazione è impegnata da anni sul territorio dal punto di vista sociale e culturale e si è distinta nelle battaglie contro le discariche e a favore della strategia “Rifiuti Zero”.

Qualche tempo fa lo stesso Lezzi, in virtù della sue iniziative con l’associazione di cui è presidente, era stato indicato anche dal meetup MovimentiAmo San Cesario come possibile candidato sindaco di una lista del Movimento Cinque Stelle, fatto poi non concretizzatosi.

Tuttavia, si è scelto di portare avanti l’impegno per San Cesario scendendo in campo con una candidatura. Si è, infatti, deciso di proseguire – lo spiega in una nota lo stesso sodalizio – senza simboli politici, “con un progetto apartitico, fatto di idee per il paese e di persone sane che lo vogliano realizzare, così come la stessa associazione fece cinque anni fa. E la scelta ha di nuovo portato ad indicare Emanuele Lezzi come il più appropriato a guidare la squadra”.

“Un onore ma anche un onere”, ha dichiarato il candidato sindaco Emanuele Lezzi. “Un impegno – ha puntualizzato – da portare avanti con serietà, come tutte le battaglie fatte in questi anni con l’associazione Sveglia Cittadina. Abbiamo già in mente il paese che vogliamo”, ha asserito Lezzi, che chiama i cittadini a una “collaborazione attiva” per la realizzazione del programma. L’ultima parola spetterà, ovviamente, alla comunità tramite il voto.

Già pronta anche la presentazione del progetto di Sveglia Cittadina, che avverrà in un incontro pubblico giovedì 20 aprile alle ore 19, nella Sala Consiliare di Palazzo Marulli, in piazza Garibaldi a San Cesario.