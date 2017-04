Pug, anche l’ex sindaco Poli Bortone chiede il ritiro della delibera. Salvemini: “Conferma di quanto da me sostenuto”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Ritengo personalmente che, al di là delle presunte ‘verità taciute’, non sia politicamente corretto approvare un atto programmatico fondamentale dell’amministrazione comunale a meno di 15 gg dalle scadenze per legge dell’attività amministrativa”.

E’ quanto affermato, a proposito del Pug, dall’ex sindaco Adriana Poli Bortone che chiede il ritiro della delibera. L’intervento prende le mosse da un commento sulla stampa di Giuseppe Fornari, capolista di “Un’altra storia per Lecce” a sostegno di Carlo Salvemini.

In un passaggio, il candidato consigliere, richiamando quanto denunciato da Salvemini e ricostruendo le ultime vicende, afferma: “La giunta Perrone ha preso in giro la cittadinanza cercando di far passare per parere favorevole un atto con cui l’Autorità di bacino comunicava che erano in corso analisi e studi, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, con il compito di adeguare i piani geomorfologici e idrogeologici che dovranno costituire il parametro di valutazione del PUG, tavolo tecnico i cui lavori sono, ad oggi ancora in corso. Ne consegue che il rilascio di un qualsivoglia parere, tanto più a stretto giro, non è, né è mai stato ipotizzabile. Siamo davanti ad una incredibile arroganza del potere che ha governato la città per tanti anni e che pensa a Lecce come cosa propria”.

Poli Bortone interviene “essendo stata evidentemente inclusa”, sottolinea, in quel “potere” che ha governato la città negli ultimi anni. “Se ci sono motivi più importanti delle fasi tecnico-burocratiche da lui richiamate – puntualizza l’ex sindaco all’indirizzo di Fornari – ha l’obbligo di denunciarli ad alta voce e alle autorità competenti”. A suo parere, “l’assessore, i tecnici, il sindaco e la Giunta non si sono deliberatamente imbarcati in un falso ideologico che, se vero, potrebbe travolgere in spiacevolissime conseguenze i firmatari della delibera: (sindaco escluso perché non firmatario) i tecnici, i dirigenti infine i consiglieri comunali che dovessero decidere di approvare l’atto”.

Premesso ciò, comunque, Poli Bortone sottolinea come non sia “politicamente corretto” approvare il Pug a così breve tempo dalla scadenza dell’attività amministrativa.

“Il Pug – specifica – segna non solo le aree più o meno edificabili o la valorizzazione di masserie e pagliare, ma traccia le linee dello sviluppo socio-economico di una città. Se tutto questo fosse stato fatto nei 10 anni di governo della passata amministrazione avrebbe avuto senso una assunzione di responsabilità. Oggi, giustamente, mi sembra si sia fuori tempo massimo. Il ritiro della delibera sarebbe a mio avviso un atto molto apprezzato dai cittadini e da tutti quanti hanno lamentato una scarsa partecipazione attiva. In termini squisitamente politici si spiazzerebbero tutti coloro che della approvazione del Pug farebbero oggetto di dura e velenosa polemica in campagna elettorale. Da una decisione del genere il centrodestra non potrebbe che trarne vantaggi in termini di consenso”.

Ribatte il candidato sindaco Carlo Salvemini: “Le parole di Adriana Poli Bortone confermano quanto sin dall’inizio ho sostenuto in questo confronto sul PUG: è l’interesse pubblico – non la polemica politica o la campagna elettorale- a suggerire che la delibera venga annullata in autotutela. Diversamente non si comprenderebbe come anche dentro la maggioranza si rivolga un appello al buonsenso. Intendo rassicurare in ogni caso la senatrice: qualora Perrone decidesse di darci ragione non saremmo spiazzati. Ma solo contenti per Lecce ed il suo futuro”.