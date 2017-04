Nardo, lite sullo “scarico zero”. Il Comune: “Eliminata la condotta a mare”. Opposizione: “Realtà distorta”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Infuocate polemiche a Nardò sul versante del cosiddetto “scarico zero”.

Il Consiglio comunale ha approvato ieri – con quattro voti contrari della minoranza e un astenuto – il progetto di fattibilità redatto da Aqp e finalizzato “all’eliminazione dello scarico a mare e al riuso, previo trattamento, delle acque reflue (degli impianti depurativi di Nardò e Porto Cesareo) in agricoltura e per altri fini”, si spiega in una nota dell’Amministrazione comunale.

Il progetto, si aggiunge, “cancella del tutto l’ipotesi della condotta a mare prevista dal protocollo del 2015. In particolare, a seguito di una mozione del capogruppo di Andare Oltre Gianluca Fedele, nel testo della delibera di approvazione è espressamente citata la preferenza, tra quelle contemplate, “per l’opzione 2a della parte relativa agli ecofiltri, cioè quella che prevede la realizzazione di due scarichi complementari, ognuno a servizio di un distinto depuratore. La stessa delibera contiene il via libera alla costruzione del collettore emissario a servizio dell’agglomerato di Porto Cesareo”.

L’approvazione è stata preceduta da un ampio dibattito in aula con i chiarimenti tecnici forniti dal direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia Barbara Valenzano, che ha preso parte ai lavori. Il dirigente regionale ha spiegato che si tratta di un progetto simile a quello di Manduria e che in qualche modo è considerato “pilota” sul territorio nazionale e presenta “un deciso cambio di rotta rispetto al protocollo del 2015 perché evidentemente accantona la logica dello scarico continuo a mare”. Ovvero, nel dettaglio, “si passa da un sistema che prevedeva la condotta e lo scarico a mare a valle di una modesta depurazione (tabella 2) a uno che prevede il riuso dei reflui a valle di una depurazione ai massimi livelli consentiti (tabella 4)”.

Altro chiarimento fornito da Barbara Valenzano quello relativo allo scarico emergenziale in battigia previsto dal progetto e localizzato nello stesso punto di quello attuale (a Torre Inserraglio), “che non è lo scarico dei reflui, trattati o meno, ma solo lo scarico di acque piovane, peraltro in occasioni eccezionali di precipitazioni particolarmente intense”, si precisa.

La soluzione avanzata da Aqp e dalla Regione e adottata dal Consiglio “consentirà finalmente di eliminare il divieto di balneazione permanente nella zona in questione, che potrà essere stabilito con ordinanza del sindaco solo in occasione di questi scarichi a mare eccezionali, peraltro in periodi dell’anno (ottobre, novembre e dicembre) nei quali la balneazione è ridotta o nulla”.

“A nome di chi ha condotto questa battaglia – ha detto il sindaco Pippi Mellone – anche quando eravamo minoranza, inascoltata, sbeffeggiata e derisa, ringrazio il presidente Emiliano, la cui illuminata disponibilità consente a Nardò di sventare lo scempio del proprio mare e di riconsegnare acqua preziosa all’agricoltura e alla terra. Cancelliamo una soluzione obsoleta, tanto cara a chi evidentemente aveva interessi in quella famigerata condotta, e ci avviamo a un progetto tecnologicamente avanzato e profondamente rispettoso dell’ambiente. Neutralizziamo chi voleva lo scarico a largo anche per neutralizzare il controllo sociale e regaliamo ai neretini e a tutti la facoltà di fare il bagno a Torre Inserraglio. Oggi abbiamo restituito ai cittadini la fiducia nella politica, nelle istituzioni e nello stesso principio di rappresentanza”.

Lo stesso primo cittadino ha ribadito di aver avuto conferma da Aqp che, a prescindere dalla questione della gestione dei reflui, è salvo il finanziamento di 8 milioni di euro per le reti fognarie delle marine, già prevista dal protocollo del 2015.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente Graziano De Tuglie.

Tutto a posto, dunque? Non proprio, perché l’opposizione è insorta. Su due fronti, quello dei contenuti e quello strettamente politico. “Questo nuovo progetto di fattibilità, di cui non si conoscono i tempi e i modi di approvazione, i tempi e i modi di mutamento in attuativo, prevede lo scarico a mare nel medesimo punto di costa in cui è presente oggi, ovvero nella marina di Torre Inserraglio. Dicono che in mare ci andrà ‘l’acqua piovana’, per mascherare la gravità di uno scarico (ed una realtà, quindi) in battigia, sotto costa che lì è e lì resterà grazie all’amministrazione Mellone e ai suoi 19 sodali che ormai prontamente votano favorevolmente ciò che viene proposto da un Sindaco visto come un vero e proprio ‘messia’ da questi ultimi”, attacca Lorenzo Siciliano (Pd) che parla di “realtà distorta” e, ancora, di “una visione fuori dalla realtà” che “accomuna Comune e Regione”.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha votato contro la delibera per l’approvazione del progetto di fattibilità. “Abbiamo ribadito – spiega Siciliano – come lo stesso progetto sarebbe dovuto essere in linea alla normativa vigente (italiana ed europea), tenendo conto delle eventuali manifestazioni d’interesse di Arif e consorzio di bonifica. Avrebbe dovuto tenere conto della modifica del piano di tutela delle acque (ad oggi non avvenuta), della deroga da parte del Ministero dell’ambiente e del decreto legge Sud, convertito in legge n.18/2017. Condizioni queste cui detto progetto non ‘guarda’ con attenzione. Hanno parlato del tradimento delle 3500 firme per il referendum – incalza – quando sono stati loro i primi a tradire la volontà di quelle 3500 persone accettando il collettamento della fogna di Porto Cesareo, contro il quale hanno sbraitato lungamente, salvo poi accoglierlo favorevolmente una volta al potere”.

“L’assessore De Tuglie (quello dei ‘cittadini psicolabili’, qualora aveste dimenticato chi fosse), sul nostro appunto relativo al collettamento ha dichiarato ‘i filosofi dicevano che solo gli stupidi non cambiano mai idea’. È vero, assessore, voi state interpretando alla lettera questa massima filosofica. Ciò che pensavate e dicevate in campagna elettorale, ora rappresenta semplicemente un brutto ricordo. Con buona pace di chi credeva in quelle urla, in quegli insulti e in quelle buone intenzioni”, aggiunge Siciliano.

Altra questione che la minoranza ha messo in evidenza la convergenza sulla questione tra l’attuale amministrazione e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Insolita partenza della campagna per le primarie Pd. Il primo manifesto con l’immagine di uno dei candidati mostra la foto sorridente di Michele Emiliano. E’ stato commissionato dal sindaco di destra, vicino a Casa Pound, Pippi Mellone. Il riferimento allo scarico in mare dei reflui fognari è solo l’inquietante pretesto. Morale: non bisogna mai dire di averle viste tutte”, il sarcastico commento dell’ex sindaco Marcello Risi.