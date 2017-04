Informazioni sulla salute dei bimbi e consigli utili per i genitori: arriva il nuovo libretto pediatrico

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un restyling a 360 gradi per migliorare l’assistenza sanitaria del bambino, con la collaborazione preziosa dei genitori aiutandoli anche con consigli e suggerimenti. Il nuovo Libretto Pediatrico presentato questa mattina alla Asl di Lecce non cambia solo nella veste grafica, più colorata e rinnovata rispetto al passato.

Diventa un prezioso diario personale del bambino, che lo accompagnerà dalla sua nascita all’età di 14 anni, composto da 132 pagine riempite grazie alla collaborazione attiva tra pediatri, mamme e papà. All’interno non troveranno spazio solo le informazioni personali sulla salute del piccolo paziente, ma anche consigli “salutari”, istruzioni e informazioni destinati proprio ai genitori per renderli più consapevoli del percorso di crescita e cura del proprio bimbo, sempre sotto l’attenzione delle cure di libera scelta del pediatra, vero e proprio punto di riferimento in tema di educazione alla salute.

L’introduzione del nuovo libretto pediatrico dunque porta con sé tante novità ma anche qualche conferma, che riguardano circa 110 pediatri tra Lecce e provincia e una platea di oltre 80mila bambini. Come spiegato questa mattina durante l’incontro con la stampa, a cui hanno preso parte il direttore generale della Asl di Lecce, Silvana Melli, il direttore sanitario della Asl di Lecce Antonio Sanguedolce e il responsabile aziendale delle Cure Primarie Pediatriche, Lorenzo De Giovanni, l’innovazione è stata introdotta in via sperimentale sul territorio, d’intesa con la Federazione Italiana Medici Pediatri e recependo le direttive regionali.

“Il nuovo Libretto sanitario pediatrico è naturalmente indirizzato alla promozione dello stato di salute del bambino, con utili informazioni sia per il corretto utilizzo del pediatra, sia per “orientare” i genitori nelle strutture pediatriche territoriali e negli ospedali, cui ricorrere sempre e solo quando è strettamente necessario, oppure nei pronto soccorso, strutture in cui recarsi solo eccezionalmente e dopo essersi consigliati con il pediatra di base” ha spiegato Melli.

Il libretto, che sarà distribuito a partire dai prossimi nati, è corredato da nuove schede sanitarie educazionali e arricchito dalla Carta italiana per la promozione delle vaccinazioni, oltre che dalle classiche tabelle di crescita, aggiornate rispetto alla passata edizione.

“E’ il frutto di un lavoro scrupoloso di aggiornamento e raccordo, di approfondimento e analisi dei bisogni che mira a sensibilizzare pediatri, associazioni di pediatri e genitori su temi importanti come le vaccinazioni, per cui lanciamo una vera e propria chiamata all’azione – sottolinea Luca De Giovanni – Il Libretto non è più semplicemente una raccolta di dati, ma è molto di più. Un monito sulla necessità di frenare l’eccessiva prescrizione di medicinali, soprattutto antibiotici e, nello stesso tempo, un faro acceso sull’autismo, su cui squarciamo un velo di silenzio e apriamo una finestra informativa utile per comprendere segnali d’allarme e giungere ad una diagnosi precoce”.

Toccherà al pediatra compilarlo nelle sue diverse sezioni: vaccinazioni (col nuovo calendario vaccinale), indagini di massa, dati anagrafici e anamnestici, notizie sulla madre, gravidanza e parto, prescrizioni, schede sanitarie, consigli e suggerimenti. Il nuovo Libretto, come anticipato, diventa una fondamentale guida anche per i genitori che riceveranno “le dritte” strutturate per schede tematiche e fasce d’età, da seguire già nei primi mesi di vita dei neonati.

Tra queste di particolare interesse ed importanza sono le indicazioni sull’uso del seggiolino omologato per viaggiare in auto, sulle manovre salva-vita pediatriche e i consigli per i piccoli incidenti, anche quelli domestici, compresa la cura dell’alimentazione e dell’attività fisica, la lettura di libri e l’uso (troppo spesso abuso) della televisione.

Questo perché il nuovo libretto sanitario “non va chiuso in un cassetto ma dev’essere sempre a portata di mano dei genitori” ha sottolineato il direttore generale Silvana Melli, “al suo interno c’è la ‘carta d’identità sanitaria’ dei loro figli, un utile strumento di educazione e promozione sanitaria in grado di accrescere il senso di responsabilità di ognuno verso la propria salute. È, insomma, la ‘bussola’ che segna la direzione giusta per far crescere in modo più sano i nostri figli”.