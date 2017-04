I ladri preferiscono l’oro rosso. Si intrufolano nel campo fotovoltaico e puntano i cavi, ma il colpo sfuma

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Cavi di rame battono pannelli di silicio. Nella lista dei desideri dei ladri, almeno. A testimoniarlo è lo strano caso dei furti, tentati o andati a segno, che si sono registrati di recente nelle campagne della provincia dove i malfattori irrompono nei campi fotovoltaici puntando dritti ai cavi di oro rosso dell’impianto.

A volte il piano riesce, come accaduto circa un mese fa nelle campagne di Galatina, dove i predoni erano riusciti a farla franca rubando 3mila metri di cavi di rame da una distesa di pannelli fotovoltaici. In altre occasioni, invece, il colpo sfuma, come accaduto domenica sera a Nardò in località Cagnazzo, tra le campagne sterminate situate lungo la strada che conduce ad Avetrana.

Ancora una volta nel mirino è terminato un campo di pannelli fotovoltaici, per l’appunto. I ladri erano già riusciti a tagliare la recinzione e cominciare il lavoro di manomissione dell’impianto per sfilare i cavi di rame quando, intorno alle 20, l’entrata in funzione dell’allarme li ha colti di sorpresa. Il segnale collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata Fidelpol ha fatto scattare subito l’intervento di una pattuglia. A prima vista sembrava fosse tutto in ordine, ma le guardie giurate, approfondendo il sopralluogo ed effettuando un controllo della rete perimetrale hanno scoperto subito delle anomalie.

In un punto era stata tagliata ma rimessa al suo posto dai ladri in fuga, nella speranza forse che nessuno notasse lo squarcio. All’interno del campo, invece, vi erano già alcuni cavi tranciati e pronti per essere portati via. Un furto sventato per un pelo, dunque. Dell’accaduto è stato informato il proprietario del campo, che si è poi rivolto alle forze dell’ordine per sporgere denuncia. Di certo si tratta di un episodio dall’epilogo positivo, ma fortuito, indice di un ritorno dei predoni di oro rosso. Un fenomeno che bisogna tenere sott’occhio.

foto d’archivio