Fiorella Mannoia live al Politeama, registrato sold-out. La cantante concede il bis estivo: al via le prevendite

LECCE – Manca poco al tanto atteso concerto di Fiorella Mannoia al Teatro Politeama Greco di Lecce. La tappa salentina del “Combattente tour” andrà in scena domani, mercoledì 12 aprile, ed ha registrato il sold-out. Ma per i fan della cantante che non sono riusciti ad aggiudicarsi un biglietto per assistere al live in teatro c’è una buona notizia.

Vista la grande richiesta per il concerto di domani Fiorella Mannoia concederà il bis quest’estate. E’ già in programma per domenica 20 agosto il ritorno della cantante nel capoluogo salentino con un nuovo e spettacolare live che si terrà nella cornice di piazza Libertini. Le prevendite sono già ufficialmente aperte: è possibile acquistare i biglietti attraverso i siti www.ticketone.it e www.ciaotickets.com.

Intanto un primo assaggio dell’energia che racchiude il suo ultimo album “Combattente”, già disco d’oro, la cantante, reduce dall’esperienza sanremese, lo darà domani sul palco del Politeama. Ad accompagnarla sarà la sua band, composta da Davide Aru (chitarra), Luca Visigalli (basso), Bruno Zucchetti (pianoforte e tastiere), Diego Corradin (batteria) e Carlo Di Francesco (percussioni).

In scaletta sono previsti non solo i brani dell’ultimo album ma anche i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che ricca di momenti intensi ed emozionanti. Tra queste anche “Che sia Benedetta”, la canzone presentata da Fiorella alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, attualmente uno dei brani più trasmessi in radio che ha superato le 10 milioni e 500 mila visualizzazioni raggiungendo il primo posto delle tendenze musicali di YouTube e posizionandosi ai vertici di tutte le classifiche.

Definita dalla stessa Fiorella “un inno alla vita”, “Che sia Benedetta” (testo di Amara e Salvatore Mineo, musica di Amara), è inserita nell’edizione speciale in doppio cd dell’album “Combattente”, che ripercorre le tappe al Festival di Sanremo della carriera dell’artista.

Oltre ai brani di “Combattente”, nel doppio cd sono contenute anche la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori, i 4 successi “sanremesi” di Fiorella registrati live nel corso di “Combattente Il Tour” (“Caffè Nero Bollente” del 1981, “Come si cambia” del 1984, “Quello che le donne non dicono” del 1987, “Le notti di maggio” del 1988) e una bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato in versione live.