“Danza e ricerca”, al Carlo V incontri e lezioni sulla pizzica. Live i Salentrio

LECCE – Una serie di incontri pratici e teorici per approfondire il ballo della pizzica. Venerdì 14 e sabato 15 aprile nella Sala Ute del castello Carlo V si svolgerà “Danza e ricerca”, che rientra nel progetto “Dama – Danze e musiche dal Salento” a cura dell’associazione Tarantarte. Il programma prenderà il via venerdì 14, dalle 15 alle 17, con “Il ritorno della Taranta. Storia della rinascita della musica popolare salentina” a cura di Vincenzo Santoro. Dalle 17 alle 19 spazio alle insegnanti di Tarantarte con una lezione su come strutturare una lezione di pizzica pizzica e di altre danze popolari del Sud Italia. Sabato 15 aprile, dalle 10 alle 13, appuntamento con “Le variazioni, gli stili e l’uso dello strumento (tamburi a cornice) al servizio delle danze popolari” a cura di Roberto Chiga.

Dalle 15 alle 18 un interessante intervento del professore Eugenio Imbrani, associato di Antropologia culturale e Storia delle tradizioni popolari nell’Università del Salento. Nell’universo mobile e fluido della cultura si attuano processi di istituzionalizzazione e codificazione delle forme; ciò non avviene una volta per tutte, e non necessariamente in modo univoco. Si rende necessaria una riflessione su queste dinamiche, sui fenomeni della cultura popolare e in particolare sulla danza. La due giorni si concluderà dalle 19 con il concerto dei Salentrio, composto da Massimiliano De Marco, Luca Buccarella e Roberto Chiga. Un esplosivo trio di musica popolare salentina che, con la spontaneità e la goliardia tipiche delle feste a ballo, propone un ampio repertorio di stornelli salentini, canti polivocali alla stisa, valzer, mazurke e pizzica pizzica. Il trio è formato da artisti che hanno attinto a piene mani dalla maestria di voci storiche della tradizione salentina come Uccio Aloisi e Pino Zimba e ne ripropongono le sonorità con semplicità e senza contaminazioni.

L’obiettivo di Danza e Ricerca è quello di offrire strumenti teorici e pratici a coloro che si avvicinano allo studio, all’insegnamento e alla interpretazione della pizzica pizzica, per avere una visione più consapevole della cultura tradizionale e del movimento di riproposta. Per farlo le danzatrici di Dama si circonderranno di studiosi del movimento, antropologi, accademici, ma anche di osservatori, ricercatori, danzatori, coreografi e musicisti che per propria esperienza possono portare un contributo efficace a questo primo approfondimento.

Il ciclo proseguirà il 13 e 14 maggio con “Dentro i passi della tradizione” a cura di Franca Tarantino. Dal 2 al 4 giugno, infine, il ciclo si concluderà con un lungo week end con la partecipazione di Maristella Martella e delle danzatrici di Tarantarte,Katya Azzarito, Eugenio Imbriani e il musicista Massimiliano Morabito.

Info e iscrizioni: 3492561471