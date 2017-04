Tutti i malati di demenza senile non devono pagare la retta

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – Fin dal primo grado di giudizio è ormai confermato che la retta per i malati di Alzheimer deve essere pagata dal Servizio sanitario regionale. Un diritto esteso a tutti i malati di demenza senile.

Oggi solo il 16% dei 600.000 malati di Alzheimer viene assistito in strutture pubbliche, dato in diminuzione per l’insostenibilità delle rette chieste illecitamente alle famiglie.

La sentenza emessa l’1 marzo scorso dal Tribunale di Monza, ottenuta dall’avvocato Giovanni Franchi di Parma è la prima pronunciata da giudici di merito sulla base della nuova normativa introdotta dal DPCM 14 febbraio 2011, sul quale neppure la Cassazione si era mai pronunciata. Della Cassazione accoglie invece l’ indirizzo -confermato dalla sentenza 22776/16 – ribadendo che i costi delle attività assistenziali del malato di Alzheimer, quando vi sia la prevalenza delle prestazioni sanitarie ( il che è sempre così per i malati in stato avanzato) sono a carico del Servizio Sanitario Regionale. Un diritto che, fatto importantissimo, la 22776/16 estende dai malati di Alzheimer a tutte le persone affette da demenza senile.

In pratica chi, affetto da Alzheimer o da altre forme di demenza senile, viene ricoverato in RSA e, oltre alla permanenza assistita in struttura, riceve anche cure mediche, non deve pagare nulla, né la famiglia deve farlo in sua vece. Un diritto purtroppo ancora sconosciuto ai piu’, cui viceversa la giurisprudenza è sempre più sensibile. E questa sentenza ne è conferma.

In Italia, secondo il Censis, vi sono 600.000 malati di Alzheimer ed i costi diretti dell’assistenza ammontano a oltre 11 miliardi di euro, di cui il 73% tuttora a carico delle famiglie malgrado debbano essere sostenute dalle Regioni così come per le persone. In tutto gli affette da demenza senile sono più di 1.200.000.

“E’ importante che gli interessati siano informati – ha dichiarato l’avvocato Giovanni Franchi – perché molto spesso i Comuni, se le RSA sono pubbliche, presentano ai familiari conti molto salati, che mettono in seria difficoltà economica le famiglie. Non per niente è in costante diminuzione il ricorso ai servizi pubblici di assistenza: oggi solo il 16,6% dei malati ricorre alle strutture riabilitative mentre, solo lo scorso anno, erano circa il 20%. Sono, invece, i malati o i loro eredi che hanno pagato per loro, a poter chiedere la restituzione di quanto corrisposto. E la sentenza ottenuta a Monza lo conferma, perché non solo è stata respinta la richiesta di pagamento delle rette che erano rimaste insolute, ma la RSA è stata pure condannata a restituire ciò che fino ad allora era stato pagato.

I malati di Alzheimer e i loro familiari devono sapere che possono interrompere i pagamenti e chiedere la restituzione di quanto fino ad oggi pagato, con l’unica condizione che il paziente abbia avuto abbia tuttora bisogno, anche e in maggior misura, di prestazioni sanitarie, rispetto a quelle assistenziali ”.