[video] – Polizia di Stato in festa, 165 anni al servizio del cittadino. Tempo di bilanci e premi agli agenti meritevoli

LECCE – “Esserci sempre”. Da anni un motto, uno slogan, ma anche una ferrea linea guida, che riassume perfettamente in due semplici parole l’impegno profuso dalla Polizia di Stato in tutti i campi, nella sua lotta per la giustizia sempre al fianco del cittadino.

A ribadirlo questa mattina durante la celebrazione del 165esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si è tenuta al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, in contemporanea con quelle di tutta Italia, è stato il questore della provincia Pierluigi D’Angelo. Un traguardo importante quello raggiunto oggi, come sottolineato dal questore, che diventa occasione di rimarcare la consapevolezza degli agenti di ogni ordine, grado e settore di dover esserci sempre per assicurare risposte puntuali ed efficaci alle richieste di protezione dei cittadini.

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, è stata la volta del discorso del questore che con le sue parole ha tracciato il percorso lungo 365 giorni, fatto di crescita, cambiamenti ed importanti traguardi, conseguito dalla polizia sul territorio di Lecce e provincia. Per essere al passo con i mutamenti della società la polizia ha affrontato una vera e propria rivoluzione multimediale e tecnologica accompagnata alla presenza fisica in luoghi chiave che le permettesse di essere ancor più vicina al cittadino e che rendesse più efficace la sua azione preventiva e repressiva.

Ne sono esempio il progetto “Mercurio”, che ha equipaggiato le volanti di videocamere all’avanguardia che consentono controlli rapidi su targhe e nominativi in tempo reale, e il progetto “Eva”, che ha reso più efficace l’intervento degli agenti nei casi di liti in famiglia. I moderni sistemi di comunicazione e web, inoltre, continuano a rivelarsi degli ottimi strumenti per incrementare i “controlli sociali” necessari per verificare esposti e segnalazioni e vegliare sull’utenza.

Tante le iniziative realizzate anche nel campo della sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, con incontri dedicati al cyberbullismo, a cui si affiancano le campagne informative mirate agli anziani sempre più vittime predilette delle truffe. Particolare attenzione nell’arco dell’ultimo anno è stata riservata al fenomeno della violenza sulle donne, a cui la Polizia di Stato ha dedicato la campagna ministeriale nazionale “..questo non è amore” nata con lo scopo di far emergere il fenomeno, agevolando e favorendo il contatto diretto con potenziali vittime.

A tal proposito si è rilevata la gravità del fenomeno che, nell’ultimo periodo, manifesta una preoccupante tendenza in aumento che in molti casi resta però sommersa per via del silenzio in cui si chiudono le vittime che la subiscono. Le manifestazioni, gli incontri e l’opera di sensibilizzazione effettuati dalla polizia, però, hanno contribuito ad un aumento di consapevolezza delle donne nel riconoscere e reagire ai maltrattamenti, testimoniata da un contemporaneo aumento delle denunce. E’ proprio da questo fenomeno che il questore è partito per tracciare il bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno dalla polizia sulla base dei risultati raggiunti.

I numeri degli interventi parlano di cinque provvedimenti di divieto di avvicinamento presi per stalking e maltrattamenti , sei arresti effettuati, otto ammonimenti spiccati dallo stesso questore e 43 denunce. Una buona notizia che si evince dal quadro complessivo è che il trend di reati contro il patrimonio commessi nell’arco dell’ultimo anno tra Lecce e provincia sia in forte decrescita, segnale dell’efficacia dell’azione repressiva e preventiva svolta dalla polizia, che incide sul senso di insicurezza diffusa avvertito dalla popolazione, che comunque persiste nonostante i positivi risultati.

Conferme circa la capacità di tutela dell’ordine pubblico deriva dalla sorveglianza e gestione dei grandi eventi d’intrattenimento, quali la Notte della Taranta, la Focara di Novoli e l’inaugurazione del Teatro Apollo, ma anche manifestazioni calcistiche, sindacali e di protesta, in cui fondamentale è stato il lavoro svolto dal personale della Digos. La gestione di tali eventi è stata resa difficoltosa anche dall’incombente minaccia terroristica sull’intera Europa, che ha reso necessarie modifiche nei protocolli di sorveglianza dei luoghi pubblici soprattutto in occasione di manifestazioni o celebrazioni.

In provincia di Lecce, nonostante non via siano particolari segnali di pericolo, in quest’ambito sono stati messi a punto sistemi di monitoraggio ed intelligence appositi ed è stato selezionato personale addestrato per operazioni antiterrorismo. Le operazioni antidroga hanno permesso di arrestare 44 persone e sequestrare 1215 chilogrammi di droga. In provincia la polizia ha fatto fronte anche al fenomeno degli sbarchi di migranti arrivando a rintracciare 1393 migranti e arrestare 33 scafisti.

Infine il questore D’Angelo ha celebrato il successo ottenuto con le misure messe in atto nell’ambito del Protocollo per la sicurezza di Gallipoli, firmato un anno fa, che ha permesso di ottenere risultati importanti riconosciuti dalla stessa cittadinanza e che sarà riapplicato per la nuova stagione estiva.

Nel ringraziare tutte le autorità intervenute alla cerimonia un particolare riferimento è stato rivolto dal questore al prefetto Claudio Palomba, “con cui ho affrontato i momenti difficili nella gestione di ordine e sicurezza pubblica con una straordinaria unità di vedute ed intenti”, e all’ex Procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo Motta, presente in platea, “fondamentale punto di riferimento per la Polizia di Stato di Lecce”.

La cerimonia si è chiusa con la consegna degli encomi e le promozioni per merito straordinario, assegnate ad agenti di ogni ordine e grado che si sono distinti per attività svolte in servizio.

