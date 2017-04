“Lasciamo a Tap chiacchiere e provocazioni”: gli attivisti ricostruiscono il muro di San Basilio

Share 0 Share 0 Share 0

MELENDUGNO (Lecce) – Mattinata dedicata alla ricostruzione del muretto a secco che cinge la torre di una masseria cinquecentesca a San Basilio, frazione di Melendugno.

Ad abbatterlo, nei giorni scorsi, alcuni facinorosi che hanno utilizzato le pietre per erigere barricate nelle strade di accesso al cantiere Tap e impedire, così, l’accesso dei mezzi.

L’opera di ricostruzione è stata intrapresa dagli stessi componenti del presidio e del comitato No Tap che stanno conducendo una pacifica protesta contro l’eradicazione degli ulivi e la realizzazione del gasdotto Tap con approdo a San Foca, marina di Melendugno.

I No Tap, dissociandosi da ogni gesto di vandalismo, si sono dichiarati a favore del rispetto dell’ambiente e del territorio in tutti i sensi e hanno chiarito, con una nota ufficiale, di non aver mai accusato i No Tav per presunti danni, come emerso da articoli di stampa. “Puntiamo il dito solo contro Tap”, è stata la loro risposta. “Non possiamo che ringraziare i No Tav per i chilometri percorsi al fine di starci accanto”, hanno poi sottolineato.

Quindi, il commento di queste ore: “Le chiacchiere e le provocazioni le lasciamo a Tap, il resto è movimento popolare contro un’opera inutile”.

L’intervento è stato posto in essere anche per evitare il saccheggio delle pietre divelte. sono stati, quindi, liberati i blocchi dalle stradine interpoderali, con la viabilità pienamente ripristinata. A breve dovrebbero partire pure gli interventi di cura degli ulivi. Soddisfatto anche il comandante della Polizia municipale di Melendugno Antonio Nahi che nei giorni scorsi si era detto “amareggiato” per i danni apportati al territorio. Intanto i lavori al cantiere sono stati sospesi dal Tar Lazio a seguito dell’accoglimento dell’istanza presentata dalla Regione Puglia e in attesa dell’udienza in camera di consiglio del prossimo 19 aprile.

Immagini dalla pagina facebook di “Movimento No Tap”