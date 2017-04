I “socialisti” a favore di Tap e contro gli “arruffapopolo”. Gruppo di dirigenti storici del Psi si dissocia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – I “socialisti italiani e pugliesi” a favore della Tap.

Questo è quanto emerge da un documento della segreteria regionale Psi, inoltrato dal “Partito socialista italiano di Lecce” e “approvato dal consiglio nazionale dell’8 aprile 2017”, come si spiega nel testo della mail.

Un indirizzo in netta contraddizione rispetto a quanto espresso dalla federazione provinciale socialista a suo tempo guidata da Enrico Colazzo che, con tutto il gruppo dirigente a lui vicino, aveva manifestato ben altra posizione, come si evince da un documento politico siglato nel 2014 (in allegato). Nel testo si chiede l’impegno a rendere esente da vincoli di bilancio gli investimenti pubblici finalizzati, tra l’altro, a “rinunciare da subito a progetti di gasdotti (come il TAP, che interessa il turistico Salento), centrali a carbone, pozzi petroliferi, ecc… da considerare non più strategici, perché ritenuti altamente impattanti sul l’ambiente, sul mare, sulla salute e perché producono una dipendenza assoluta dai pochi proprietari dei giacimenti e dalle multinazionali che controllano le infrastrutture di trasporto”.

Del resto, lo stesso sindaco di Melendugno Marco Potì è di storica appartenenza socialista e proprio il primo cittadino è in prima fila, da sempre, nel contrasto pacifico alla Tap. Gli allora dirigenti del partito, molti dei quali hanno scelto di non rinnovare la tessera per contrasti con i vertici regionali e nazionali del Psi, preannunciano un duro intervento di risposta. Come dire che l’appartenenza al socialismo e alla sua cultura non la fa la tessera ma l’ideale.

Nel documento della segreteria regionale Psi si legge, invece, che “la cultura socialista, l’identità politica e morale che caratterizza la nostra storia, il senso delle istituzioni dei riformisti con consente di subire nell’inerzia lo spettacolo d’irrazionale opposizione alle Istituzioni e ottusa ostilità verso il compimento del Trans Adriatic Pipeline (TAP) da parte di frange minoritarie di popolazione salentina in preda alla disinformazione, e in balia d’improvvisati arruffapopolo istituzionali che pretenderebbero d’imporre la dittatura della minoranza”.

Si aggiunge: “I socialisti italiani e pugliesi, nel solco della migliore loro tradizione, hanno sempre avuto a cuore lo sviluppo dei loro territori, l’accesso alle fonti energetiche che ne tutelino e ne rispettino l’identità ambientale, hanno combattuto nella storia recente battaglie civili e culturali per contenere e scongiurare gli effetti nefasti di una politica industriale ed energetica devastante, e non possono perciò non accogliere oggi con favore, non disgiunto dalle necessarie cautele, l’opportunità offerta alla Puglia e all’intero paese da una fonte energetica pulita, sicura e sostenibile, dai molteplici impieghi civili e produttivi, sulla cui sicurezza e affidabilità sotto il profilo ambientale sono state raggiunte conclusioni convergenti e definitive da parte del mondo scientifico e degli istituti di garanzia dello Stato”.

Si sottolinea poi che “gli episodi di sterile radicalismo, ormai accompagnato dalla violenza sul restante patrimonio, che da qualche tempo si consumano a San Foca e dintorni, pur non trascurando l’esigenza inderogabile del coordinamento tra organi dello Stato e della più ampia ma permanente e responsabile partecipazione della cittadinanza attiva, riflettono il clima di aggressività e preconcetta intolleranza che da tempo inquina il civile confronto pubblico e sempre più rischia di incrinare i fondamentali costitutivi della convivenza democratica”.

Pertanto, “di fronte all’ambiguità e al misero spettacolo di una sedicente sinistra che rincorre piazze, comitati e tutte le improbabili manifestazioni d’inconcludente ribellismo, nel miserabile tentativo di cavalcarle a fini elettorali, i socialisti sentono il dovere di far sentire forte e chiara la loro voce, ritraendosi dal cono d’ombra nel quale da troppo tempo sono stati relegati, e farsi parola di quella parte maggioritaria dell’opinione pubblica che è sempre più stanca del declino civile del nostro paese e dell’opportunistica ambiguità di una classe politica regionale e locale complice e subalterna”, affermano.

Questi gli auspici espressi: “Che cessi il clima di protesta e di devastante sopraffazione che via via ha preso il sopravvento sul civile confronto, tornando al rispetto delle decisioni legittimamente assunte e al rispetto per i ripetuti pronunciamenti dell’A. G.; che si inauguri una sede istituzionale, al più alto livello possibile, di confronto e di verifica dei reali interessi della popolazione interessata e dell’intero Salento; che torni alla normalità la vita civile e lavorativa dei cittadini di quella terra e dell’intero Salento, isolando nuclei di provocazione e propaganda del tutto estranei agli interessi reali delle popolazioni, alle quali va restituita serenità personale e di comunità e fiducia nelle Istituzioni democratiche del nostro Paese”.

