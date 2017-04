Delirio Pag Volley: il 3-0 al Leverano regala ai giallorossi un ottimo margine in funzione play off

Share 0 Share 0 Share 0

TAVIANO (Lecce) – Un aggettivo per descrivere il derby tra Pag Volley Taviano e Bcc Leverano? Spettacolare. Si, questo è il termine giusto. In un Palazzetto William Ingrosso gremìto ed ai limiti del sold out è andata in scena una sfida dalle forti emozioni, in campo e sugli spalti. Tanti i supporters dalla vicina Leverano; come sempre calorosi pubblico e tifosi di casa. La febbre in città era alta, così come la posta in gioco: staccare i concorrenti per aumentare la percentuale di accedere ai play off promozione in A2 a 3 giornate dal termine della regular season.

Non era un’impegno facile, si sapeva, ed infatti il primo set, si contraddistingue per l’equilibrio: le due compagini battagliano con azioni spettacolari e grande tecnica. Il finale di set però è a tinte gialloblù con Leverano che conduce per 22-19. La Pag però non si scompone e colma il gap sino al 24-24. La situazione di stallo permane sino al 25-25 quando i giallorossi trovano il guizzo giusto per chiuderla sul 27-25.

Taviano si porta sull’1-0 e l’avvio del secondo parziale si contraddistingue per lo strapotere dei ragazzi di Licchelli che fanno la voce grossa con un margine di +4 sull’avversario (8-4) . Leverano prova a riavvicinarsi rosicchiando un punto (13-10) ma capitan Battilotti e compagni mantengono alta la concentrazione e giocano senza sbavature. E’ 19-15 su Leverano, che non riesce più porre argine agli attacchi dei padroni di casa e si arrende cedendo il secondo set per 25-19.

L’avvio della terza frazione vede ancora la partenza sprint giallorossa (8-5) ma al secondo tempo tecnico sono gli ospiti a portarsi timidamente avanti (15-16). Forte del minimo distacco, Leverano tenta una minima fuga portandosi sul +2 (15-17). Non ci vuole molto però perché la situazione venga capovolta, i ragazzi di Licchelli infatti con 3 punti consecutivi ribaltano il punteggio e vanno in vantaggio (18-17). A questo punto è solo una cavalcata tutta giallorossa con Taviano che vola sino al 23-19 e chiude agevolmente anche il terzo set con il punteggio di 25-21.

E’ festa grande al PalaIngrosso. Un finale da applausi per i giallorossi che, con questo successo, salgono a quota 58 punti in classifica, difendendo il secondo posto proprio dagli assalti di Leverano, che dopo la sconfitta di oggi, insegue a -8. Sarà fondamentale ora difendere questo vantaggio vincendo le restanti gare contro Potenza e Locorotondo (la Pag osserverà il turno di riposo il 29/04/2017, quando il calendario osserverà la venticinquesima giornata, la penultima della regular season). Un applauso va anche alla bellissima cornice di pubblico, giallorosso e gialloblù, che ha riservato un colpo d’occhio unico, uno spettacolo che non ha nulla da invidiare a ben altre categorie e che fa da contorno a questo sport bellissimo e sano chiamato Pallavolo.