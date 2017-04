Cumuli di rifiuti in via Guglielmotto d’Otranto, Foresio (Pd) chiede l’installazione di telecamere

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Mettiamo le telecamere in Via Guglielmotto d’Otranto”: è quanto chiede il capogruppo Pd Paolo Foresio che denuncia la presenza di vere e proprie discariche abusive in una zona centrale della città.

La via in questione è una traversa di via Leuca, poco distante da Porta San Biagio e dalla Questura. Qui i residenti, sottolinea Foresio, segnalano spesso l’abbandono selvaggio di rifiuti che finiscono col formare piccole montagne di sacchi. Gatti e cani randagi ne fanno scempio, contribuendo, così, a generare degrado e mancanza di salubrità.

Peraltro, si tratta di un’area in cui parcheggiano spesso coloro che vengono a visitare il centro o a lavorare o, ancora, a fare una puntata nella movida leccese: di fatti i sacchi di rifiuti formano una cartolina assai poco appetibile del capoluogo barocco.

Quella dell’abbandono di rifiuti in strade anche centrali è un’abitudine assai diffusa: ovunque spuntano elettrodomestici, divani, materassi, ombrelli, suppellettili non più necessarie, una volta persino un wc. Un vizio di inciviltà che sembra persistere nonostante i richiami al buonsenso e le denunce. Che la città appartenga a tutti è un concetto che sembra sfuggire a tanti.

Ora, nel caso specifico di via Guglielmotto d’Otranto, visto il ripetersi del problema, Foresio chiede che il Comune valuti la possibilità di installare delle telecamere al fine non solo di controllare il fenomeno ma anche di “individuare i responsabili e sanzionarli come prevede la legge”.

Il capogruppo Pd annuncia quindi la presentazione di una mozione in Consiglio Comunale. “Lecce non può non avere il decoro e la pulizia come obiettivo principale in tutti i quartieri della città, per rispetto, soprattutto, dei cittadini che pagano le tasse fra le più alte d’Italia”, conclude.

Immagini di Gianfranco Caligiuri