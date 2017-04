[video] – Articolo 1 – M.D.P. ufficializza il comitato promotore provinciale Lecce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – È stato presentato ieri mattina, presso le Officine Cantelmo di Lecce, il Comitato promotore provinciale di Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista alla presenza del Capogruppo in Consiglio regionale Ernesto Abaterusso, del Coordinatore provinciale Stefano Prete e di tanti militanti e simpatizzanti.

Il Presidente del Gruppo consiliare Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista in Regione Puglia, Ernesto Abaterusso ha voluto precisare che “Non siamo, come in molti amano definirci in maniera sprezzante, il partito degli scissionisti, ma siamo e saremo coloro che si faranno carico di costruire e ricostituire il centrosinistra. Un centrosinistra devastato da tre anni di Governo Renzi che ha alienato dal centrosinistra milioni di elettori che in molti casi si sono allontanati dalla urne, in tanti altri casi hanno preferito avvicinarsi a partiti e movimenti contrari al centrosinistra”. “Noi – ha proseguito Abaterusso – abbiamo l’ambizione di recuperare questi elettori smarriti attraverso principi fondanti di un nuovo modo di fare politica, di un’attenzione particolare ai problemi che sono stati fino ad oggi trascurati e a valori importanti quali l’eguaglianza, la giustizia sociale e i diritti, soprattutto quelli di coloro che non hanno più voce a causa delle politiche messe in campo in questi anni”.

“Il sogno che noi abbiamo e per il quale stiamo lavorando per radicare Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista nei vari territorio – ha concluso Abaterusso – è quello di far sì che il centrosinistra torni a vincere anche nei quartieri popolari, non solo in quelli dei ricchi, com’è avvenuto a Roma nelle scorse elezioni amministrative. Per far ciò stiamo lavorando perché questo nuovo movimento possa radicarsi quanto più possibile nei territori e nel paese”.

“Oggi siamo qui – ha spiegato Stefano Prete – per presentare la nostra realtà in provincia di Lecce. Un movimento che ha come obiettivo quello di rimettere al centro dell’agenda politica i temi del lavoro (basti pensare al richiamo all’articolo 1 della Costituzione italiana), di promuovere meccanismi e procedure democratiche che in questo momento stanno latitando in buona parte della politica italiana e soprattutto nella sinistra. Scopo finale è quello di ricostruire il centrosinistra”. “A partire dal mese di aprile – prosegue Stefano Prete – in ogni provincia italiana dovranno nascere dei soggetti che non facciano solo richiamo alle forze politiche, ma anche ai movimenti e alle forze dell’associazionismo, del volontariato che esistono e che vogliono essere sempre più protagoniste di questo nuovo percorso politico e democratico”.

“Oggi siamo qui – ha concluso il coordinatore provinciale – per dare avvio al nostro percorso in provincia di Lecce dove ci stiamo organizzando con un Comitato promotore provinciale, ovvero un organismo di passaggio che ci traghetterà verso la fase successiva, quella cioè effettiva di costituzione di questo nuovo soggetto politico che avverrà attraverso dei Congressi veri e propri grazie ai quali si stabilirà e sancirà la nascita effettiva dell’organismo. Dal 1° maggio sarà poi possibile aderire a questo movimento con la figura di “costruttore”. È stato scelto questo termine perché dobbiamo tendere tutti all’unico obiettivo di costruire un nuovo centrosinistra e ci auguriamo che tutte le persone che stanno aderendo in questi giorni – e sono tante – possano comporre questo Comitato promotore provinciale”.

Il Coordinatore provinciale Stefano Prete ha voluto, infine, sottolineare che ad oggi “È tutto un work in progress, che non ci sono organismi prestabiliti e non sono state assegnate funzioni in maniera duratura e strutturata. È un cantiere in corso che vuole rimanere aperto a ogni tipo di partecipazione”.

Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista ha raccolto già diverse adesioni a livello locale dove quattro sindaci hanno scelto di lasciare il Pd per aderire al nuovo soggetto politico: Massimo Manera, Sindaco di Sternatìa e Presidente della Fondazione Notte della Taranta, il Sindaco di Sogliano Cavour Paolo Solito e il vice sindaco Luciano Magnolo, il Sindaco di Alessano Francesca Torsello e il primo cittadino di Campi Salentina Egidio Zacheo. Diversi anche gli assessori e i consiglieri comunali che hanno abbracciato il nuovo movimento.

Obiettivo del Comitato promotore provinciale è quello, in un paio di mesi, di garantire un presidio aperto ai cittadini in ogni comune della provincia di Lecce.