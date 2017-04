Nardò-San Severo finisce 0-0. I neretini sprecano tanto, i foggiani ringraziano 

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – L’assalto ai play-off, per il Toro di Foglia Manzillo, passa dalla sfida al San Severo nell’anticipo del sabato. Tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”, il Nardò però, ancora una volta, fallisce l’appuntamento con il bottino pieno. Tanti rimpianti per i granata, incapaci di concretizzare la mole di gioco prodotta e le numerose palle-gol non finalizzate contro un avversario più modesto e sceso sul terreno di gioco neretino sulla difensiva, determinato a strappare un punto prezioso a Camisa e soci.

Gara nervosa fin da subito, ne vien fuori un match spigoloso per tutto il primo tempo. La prima occasione della partita, al minuto 24, ė per il Nardò e capita sui piedi di Benvenga che servito in area, da una battuta da calcio d’angolo, si fa parare la conclusione da Romaniello. La risposta degli ospiti arriva al 31′, quando, direttamente da calcio di punizione, Florio lascia partire un fendente che obbliga al volo sotto l’incrocio l’estremo neretino Petrachi che salva il risultato di parità. Il clima resta incandescente sia sugli spalti che sul terreno di gioco per tutti i primi 45 minuti: paga dazio il tecnico del San Severo Di Domenico che, per proteste, viene allontanato anzitempo dal rettangolo verde dall’arbitro Morabito di Taurianova. Prima del duplice fischio è il Nardò a sfiorare il gol del vantaggio: Versienti, liberato in area, conclude alto da buona posizione.

In avvio di ripresa Toro vicinissimo al gol: Versienti scodella al centro per l’accorrente Ancora che da pochi metri si fa murare la conclusione. Al minuto 10 Nardò ancora pericoloso in attacco: De Pascalis lascia partire un destro (da fuori area) con la sfera che si stampa sul palo alla destra del portiere Romaniello, sulla respinta subentra Kyeremateng che a porta sguarnita centra clamorosamente la traversa. Al 70′, da calcio da fermo, il Toro prova uno schema che libera Benvenga, l’esterno, lasciato solo in area di rigore, ciabatta la conclusione e la sfera si spegne di poco al lato. L’assalto granata dura per tutti i novanta minuti di gioco ma il risultato non si sblocca e resta inchiodato sullo 0 a 0 finale.

Giovedi prossimo sarà di nuovo campionato con il Toro che renderà visita alla compagine del Trastevere, capolista del torneo.

TABELLINO: NARDO’-SAN SEVERO 0-0

NARDO’: Petrachi, De Pascalis, Rosato, Bertacchi, Benvenga, Camisa, Versienti (dal 88′ Pirretti), Prinari (dal 79′ Corvino), Kyeremateng, Ancora (dal 70’Ancora), Tarallo. A disp: Corallo, Carrozzo, Caporale, Morello, Cicerello, Meleleo. All. Foglia Manzillo

SAN SEVERO: Romaniello, Ragone, Lobosco, Iannicello, Basta, Del Duca, D’Ambrosio, Laboragine, De Bellis (dal 65′ Di Federico), Florio, Menicozzo. A disp: Provaroni, Favilla, De Stefano, De Rosa, Caggiano, Castrì, Ricciardi, Grieco. All. Di Domenico

ARBITRO: Morabito sez. Taurianova

AMMONITI: Menicozzo (S), Laboragine (S), Camisa (N), Iannicello (S), D’Ambrosio (S), Romaniello (S), Patierno (N), Corvino (N), Bertacchi (N)

ESPULSI: Di Domenico (tecnico San Severo)

RECUPERO: 3’pt; 4’st

Oronzo Cristian Guarino