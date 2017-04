L’oroscopo per la settimana dal 9 al 15 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Settimana fondamentale sul fronte lavorativo. Saranno giorni decisivi per nuovi accordi finanziari, nuovi lavori, opportunità di lavoro per chi è alla ricerca di un cambiamento o di una occasione. Grandi potenzialità. Venere in amore regalerà, grande intesa e passione, ma anche qualche confronto acceso e importanti decisioni di coppia. Sarà una settimana di analisi e considerazioni personali e familiari, sul passato, sul presente e sul futuro. Fondamentale Mercurio sul fronte professionale poichè accentuerà la tua tenacia e ti aiuterà a guardare con sospetto gli eccessi di zelo e collaborazione da parte di colleghi di dubbia onestà. Weekend di grande serenità.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Il Sole nel tuo segno ti invita a non abbassare mai la guardia. Per fortuna Venere compensa con l’amore, e ti basterà qualche ora con il tuo partner, figli se ci sono, famiglia e amici per sentirti più forte di un super eroe cinematografico. Qualche brutta delusione personale e forse lavorativa: un collega di lavoro, un amico poco amico da cui non ti aspetteresti mai un colpo basso. Sarai superiore anche a questo. Sarai instancabile, avrai mille cose da fare, impegni cui non saprai mai dire di no. Dovrai imparare a guardare le cose da un altro punto di vista se vuoi vivere bene. Weekend di lentezza, piacevole lentezza.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Giove porta una imprevista crescita economica che non ti dispiacerà affatto. Dovrai forse lavorare su di te, metterti un pò in discussione nelle relazioni interpersonali, ammorbidire il tuo punto di vista. Dovrai scendere su un nuovo campo da gioco e dare il massimo. Giove ti regala una settimana piena di soddisfazioni professionali. Ami quello che fai e con chi lo fai. Hai una grande consapevolezza di te e di quello che vuoi, di quello che sai e delle tue potenzialità. Dovrai anche prenderti cura di te. I ritmi di lavoro saranno tali da farti desiderare un weekend di dolce far niente! Impossibile per te.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Settimana decisamente in amore per i single che saranno fiori per le api, per gli altri i litigi non mancheranno. Impossibile resisterti. Settimana positiva perchè sarai calamita, sarà impossibile non essere attratti da te. Sempre di buon umore, spesso gentile, troppo buono all’apparenza. Sarai molto ben disposto verso il prossimo, e stranamente, anche verso chi non conosci. Non farti però prendere troppo dall’entusiasmo, pondera ogni azione e ogni frase detta. Sarà la settimana delle firme, forse sui documenti che sanciscono un investimento importante, una scelta di vita drastica, ma voluta. Importanti e forse definitive opportunità professionali. La tua dialettica ti aiuterà molto.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Certo non ti annoierai, e non solo per Venere passionale. Settimana di grandi confronti, chiarimenti, relazioni recuperate o salvate. Ottimi rapporti al lavoro e se qualche incomprensione tra colleghi c’è stata, questa settimana confermerà che la serietà professionale viene prima di tutto e che la correttezza reciproca è garanzia fondamentale per un equilibrio produttivo. Settimana abbastanza pensierosa e a tratti problematica visto che Mercurio si divertirà a creare imprevisti lavorativi talvolta di complicata gestione. Come se non bastasse, Marte si divertirà a minare la tua serenità, e cercherà in tutti i modi di creare situazioni limite per distrarti dal tuo vero obiettivo, o privarti della capacità di focalizzare e razionalizzare i tuoi pensieri. Per fortuna c’è Venere che almeno nelle decisioni di coppia ti rende maturo e accomodante.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Ti verrà chiesto un grande impegno e un grande sforzo caratteriale. Giove conferma la tua solida situazione economica, ma sarà una settimana intensa, faticosa, ricca di soddisfazione. Dovrai mantenere la calma, dovrai essere superiore ed evitare di mettere in discussione la tua serietà e professionalità. Venere risentirà anche lei di queste tensioni, ma recupererai l’intesa di coppia nel weekend che ti vedrà passionale, innamorato e complice più che mai. Settimana di recupero a sorpresa di vecchi rapporti che saranno grandi amicizie e forse qualcosa di più. Sorprese in arrivo. Mercurio in opposizione ti porterà qualche criticità sul lavoro. Purtroppo saranno di carattere relazionale: un collega falso e fastidioso, l’invidia di qualcuno, un superiore che si diverte a metterti in difficoltà.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Importanti risposte di lavoro, opportunità, occasioni, contratti e partnership, anche contatti in cui non speravi ormai più. Forse dovrai valutare un importante cambiamento di vita, Giove ti supporterà in qualsiasi scelta, ma un cambiamento importante è nell’aria. Settimana di possibilità, che comincerà senza troppo entusiasmo, per poi riprendersi strada facendo. Se lunedì ci sarà un pò di generale stanchezza, lentezza, disinteresse per tutto e tutti, a metà settimana sarai in forma smagliante, entusiasta e possibilista. Weekend pieno di persone e di amori possibili per i single. Venere porterà nella tua vita un vero e proprio uragano emozionale cui sarai felice di abbandonarti.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Settimana di grande serenità e relax, di tempi rallentati, di cose da fare e piaceri da soddisfare. Anche il rapporto di coppia si rivelerà pù solido del previsto. Ah la gelosia, che brutta cosa. Lo sai bene, infatti, è un sentimento che non ti appartiene, eppure, questa settimana sarà la gelosia, infondata, a far vacillare il tuo rapporto di coppia. Ma ci saranno coppie forti che scopriranno di avere ancora segrete fantasie e creatività senza freni, sarà il tempo della riscoperta, dei preliminari, del piacere di ritrovarsi. Dovrai dimostrare di essere più forte di Marte che spesso ti metterà alla prova in situazioni critiche in cui rischierai di perdere le staffe. Ti servirà un weekend di riposo e relax in cui pensare solo a te e alla tua forma fisica.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Che tu sia single o in coppia, che tu abbia un lavoro o meno, che tu abbia qualcosa di irrisolto, tutto prenderà la piega che desideri. Solida la situazione economica grazie a Giove, Marte in buona ti renderà più accondiscendente del solito. Al lavoro tutto procede per il meglio, qualche basso che recupererai nell’immediato. Protagonista della tua settimana senza dubbio Venere: innamorato, appassionato, sensuale, dolce, attento, saranno giorni carichi di desiderio. Settimana carica di grinta, entusiasmo, di possibilità. Disponibile e accogliente, sarai contento di essere d’aiuto per colleghi, amici e parenti, di assere una solida spalla per loro. Sarai un punto di riferimento importante. Weekend di relax con sorprese ammiccanti per i single.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Venere contro, non ti supporta sul fronte passionale, del resto si sa, l’amore e l’attrazione sono anche questione di testa. E si sa quanto Venere sia fondamentale per il tuo equilibrio e benessere psicofisico. Settimana di grandi alti e bassi, del resto, sarai spesso umorale e predisposto al nervosismo. Il lavoro ti porta via troppo tempo ed energia, ma non c’è alternativa, e ti rimane la sensazione di avere poco tempo per vivere davvero. Il rapporto di coppia risente del generale malcontento che ti pervade e del nervosismo che porti in casa, ma tra alti e bassi, le storie più forti procederanno con ritrovato entusiasmo e trasporto. Il tuo partner c’è ancora, curalo, fallo sentire importante. Attento a salvare gli equilibri. Weekend sereno.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Affascinante e attraente come non mai, sarà impossibile non guardarti e non desiderare di starti vicino. Ottimi risultati professionali, Giove protegge le tue finanze e ti consente un pò di sano shopping emozionale, superfluo e antistress. Settimana decisamente positiva. Grinta ed entusiasmo professionale, crescita lavorativa, importanti opportunità, e un sorriso contagioso. Venere protegge la sfera amorosa, storie che procedono a gonfie vele per chi ha già un partner, grande intesa per chi vive in coppia da anni, per le coppie solide e collaudate, e grandi conquiste per chi è single. Weekend relax per riprenderti da una settimana intensa. Se puoi cerca di stare a contatto con la natura.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Marte impone un pò di riposo, impone una pausa e del tempo per prenderti cura di te. Devi allentare la corda, lo sai tu, lo sanno tutti, ma non riesci a staccare. E così sarà una settimana di bella presenza fisica, ma di assenza mentale ed emozionale. Venere ti vorrebbe passionale, ma senza romanticismo, sentimento, coinvolgimento, ed è tutta colpa della stanchezza. Per fortuna recupererai nel fine settimana. Giove ti vuole interrogativo, in generale pieno di domande sul presente, sul futuro, su di te e chi ti circonda. Venerdì comincerai a recuperare il sorriso che sarà gioioso e sincero per tutto il weekend. Sabato e domenica finalmente ti prenderai cura di te stesso, del tuo corpo, del tuo spirito, di te stesso. Settimana fortunata per i single.