[photogallery] – Restauro Santa Croce: cantiere aperto ai visitatori, in mostra il volto inedito della Basilica

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Chiuso per restauro”? No, non più. Almeno non a Lecce, non il cantiere ormai allestito e pronto a partire per riportare al suo autentico splendore la Basilica di Santa Croce, simbolo non solo della città ma di tutto il Salento, una vera e propria Regina del Barocco oltre che monumento tra i più importanti d’Italia.

I turisti e gli appassionati non dovranno rinunciare alla possibilità di visitare una delle Chiese più belle del Sud Italia, ma anzi, avranno l’opportunità più unica che rara di conoscere il suo volto inedito che, in assenza delle impalcature che attualmente la ingabbiano, non si potrebbe ammirare. La facciata della Basilica non è mai stata così vicina e fruibile, se non agli addetti ai lavori e agli originari scalpellini che realizzarono un’opera così perfetta e affascinante.

Grazie all’idea del “cantiere aperto” e alla sua realizzazione, progettata dalla ditta “Nicolì s.r.l.” aggiudicataria dell’appalto, caschetto in testa e fotocamera alla mano tutti potranno vedere per la prima volta i minuziosi particolari della facciata in pietra leccese della Basilica, oltre che godere del panorama della città. Tutto grazie ad uno speciale ascensore montato appositamente, che condurrà i visitatori e le proprie guide ai piani visitabili, raggiungibili anche usando una scala metallica.

I due milioni di euro, destinati dalla Regione Puglia alla Curia leccese per realizzare la vasta e complessa opera di restauro, frutteranno così molto di più in termini di turismo e capacità attrattiva della città, scongiurando invece le conseguenze negative, anche per commercianti e imprenditori leccesi, di far fronte alla totale chiusura della chiesa barocca.

Parola dell’assessore all’industria turistica e culturale della Regione Puglia Loredana Capone, che questa mattina ha in prima persona realizzato la prima visita ufficiale del cantiere con una delle guide turistiche ed in compagnia dell’arcivescovo di Lecce, Monsignor Domenico D’Ambrosio, della sovrintendente per i beni architettonici e del paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto Maria Piccarreta, degli architetti titolari dei lavori, Giovanna Cacudi e Giuseppe Fiorillo, e del titolare della ditta Nicolì srl, Valentino Nicolì.

“In tutti i cantieri che finanziamo è presente, nell’ambito del capitolato della gara d’appalto, la clausula per le ditte appaltanti di consentire la fruizione del cantiere in modo che cittadini e turisti possano vedere da vicino la bellezza dei monumenti, in questo caso degli intagli sulla pietra di tanti maestri che si sono avvicendati nel corso del tempo” ha spiegato l’assessore Capone durante l’incontro con la stampa realizzato en plein air nella piazza antistante la Basilica.

Testimonial per caso dell’iniziativa di questa mattina è stata l’attrice Isabella Ferrari, che, in versione turista, ha attentamente ascoltato le spiegazioni dell’assessore riguardo al progetto del “cantiere aperto” per poi concedersi una visita all’interno di Santa Croce.

Entusiasta del progetto si è detto anche l’arcivescovo di Lecce D’Ambrosio, che, ispirato dalla vista della facciata della Chiesa e dall’ambizioso e innovativo progetto ha ricordato una frase che gli disse Papa Benedetto XVI: “La bellezza della fede trasforma in bellezza la vita”. Riferimento al connubio tra arte e fede, l’amore per le quali spingeva gli artisti a realizzare capolavori come quelli visibili a Santa Croce.

Monsignor D’Ambrosio ha espresso inoltre la sua soddisfazione per la collaborazione con la Regione e si è fatto promotore di ulteriori interventi che necessiterebbero di un finanziamento: “La realizzazione di un ascensore per visitare il campanile della Cattedrale” per esempio, che richiede “600/700mila euro”. In futuro, chissà, potrebbe diventare realtà. Per ora si pensa alla fase operativa dei lavori della Basilica, che dovrebbero, secondo le stime, durare due anni.

Tempo in cui Santa Croce rimarrà coperta dai due enormi teli microforati, che riportano l’immagine della sua facciata dando vita ad una sorta di effetto tridimensionale. Una vista insolita del famoso luogo di culto, che così nasconde il suo vero volto, imbruttito dalla presenza di ponteggi e impalcature metalliche. La Basilica barocca diventa una sorta di dama velata, che dietro nasconde uno splendore reso opaco dagli anni passati, scalfito dalle intemperie.

Tanti sono gli interventi di restyling da portare a termine nel cantiere, dal restauro di facciata e controfacciata ai lavori interni alla chiesa, dove navate, mura e cappelle saranno rimesse in sesto grazie ai lavori. Nel frattempo turisti e curiosi potranno continuare a visitarla e, per di più, ammirarla da vicino. Da lunedì, infatti, prenderanno il via le visite guidate, gratuite, previa prenotazione tramite sito web www.restaurosantacrocelecce.it, Qrcode o presso gli info point turistici della città. (Le visite avranno una durata di venti minuti circa l’una e saranno disponibili tutti i giorni come da calendario riportato sul portale ufficiale).